Radolfzell Aufbauarbeit des Vereins Lebenshilfe für Afrika trägt Früchte

Der Verein Lebenshilfe für Afrika betreut Projekte in vier Ländern und hat in 17 Jahren über zwei Millionen Euro gesammelt. Selbstversorgung und Bildung sind die zentralen Themen.

Lebenshilfe für Afrika ist ein junger und äußerst engagierter Verein mit Sitz in Radolfzell. Seit seiner Gründung vor 17 Jahren wuchs er auf 164 Mitglieder heran und sammelte Spenden von mehr als zwei Millionen Euro. Das Geld floss in Waisen- und Kinderprojekte, in den Bau von Kinderdörfern und Internaten sowie in die Versorgung mit Trinkwasser und Solarenergie, in die Gesundheitsfürsorge sowie in die Schul- und Berufsausbildung in vier afrikanischen Ländern. Mitglieder des Vereines besuchen die Brennpunkte. Sie ermitteln den Bedarf an Hilfe und überprüfen die Umsetzung der Projekte. Eine Besonderheit des Vereins ist, dass die Verwaltungsausgaben nur knapp über der Drei-Prozent-Marke lagen, wie der Jahresbericht der Lebenshilfe zeigte. Mehr als 96 Prozent der Spenden flossen als Hilfe zur Selbsthilfe direkt an die Adressaten.

Der Markelfinger Werner Schwarz bereiste vor 20 Jahren erstmals die Gemeinde Kamishango in Tansania. Dort traf er auf einen Jungpriester, der ihn auf die Not in der Versorgung von Waisenkindern in dem von der Immunschwäche-Erkrankung HIV stark betroffenen Land aufmerksam machte. Der Privatinitiative folgte nach der Gründung des Vereines Lebenshilfe eine Erfolgsgeschichte: Das erste Gebäude des Kinderdorfes in Kamishango wurde 2002 eingeweiht. Nach und nach kamen ein Waisen- und Bildungshaus, eine Erste-Hilfe-Station, eine Küche, Lageräume, Überdachung für das Essen im Freien, Duschen und Toiletten, Stallungen sowie ein Gebäude für Kindergärtnerinnen und Bedienstete hinzu. 2007 konnten die Sankt-Anna-Schwestern aus Indien für die Leitung des Waisendorfes gewonnen werden.

42 Kinder werden in einem Kindergarten von zwei Kindergärtnerinnen betreut und in Englisch unterrichtet. Derzeit gibt es 120 Primar- und 49 Sekundarschüler. Zehn angehende Schneiderinnen stehen in Ausbildung. Neun junge Menschen absolvieren ein Studium. Insgesamt betreut das Dorf 230 Kinder und Studenten.

Das Dorf bepflanzt die Landschaft mit Bäumen. Ihm stehen auch 6,5 Hektar Ackerland für die Selbstversorgung und den Anbau von Früchten und Gemüse zur Verfügung. Dort erlernen Kinder die Grundlagen des Agrarwesens. Für die Versorgung mit Wasser wurden mit Hilfe des Vereins auch eine ein Kilometer lange Wasserleitung, ein Pumpsystem für den Brunnen und ein Speichertank gebaut.

Der Vorstand berichtete auch in seiner jüngsten Sitzung über den Abschluss des aktuellen Projektes im ugandischen Iyolwa: Dem Bau eines Internats für 118 Jungen, überwiegend Waisenkinder, bei dem sich der Verein Lebenshilfe mit einem Viertel der Kosten beteiligte. Den Rest übernahm das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. An der Schule gibt es einen für ugandische Verhältnisse bemerkenswerten Lehrplan. Die Schüler haben ein Bestimmungsrecht über den Ablauf des Unterrichts. Im Unterschied zu anderen Schulen wurde im Internat die körperliche Züchtigung abgeschafft.

Das nächste Projekt ist die medizinische Versorgung der Kinder mit körperlichen Behinderungen. Bei Besuchen in Hospitälern wägten Werner Schwarz und Michael Wahlheim die Optionen gut ausgestatteter Hospitäler, fliegender Ärzte und nahe liegender Krankenhäuser für die orthopädischen Operationen aus. Nah bedeutet in Tansania, dass drei der begutachteten Krankenhäuser sich in einem Umkreis von 1200 Kilometer um das Kinderdorf in Kamishango befinden. Der Verein unterstützt auch eine Schule in Malawi mit Spendengeldern für das Mittagessen von 1200 Schülern. In Burundi baute der Verein Solaranlagen, eine ärztliche Fürsorgestelle und eine Schule. Der Verein arbeitet eng mit den gut vernetzten Pfarrhäusern der Gemeinden, mit Lehrern, Ärzten und Dorfbewohnern zusammen, die den Bedarf an Not wendender Hilfe kennen.

Sankt-Anna-Schwestern

Die Gemeinschaft wurde 1909 von Wilhelm Meyer am Priesterseminar im schweizerischen Luzern gegründet um die Not der Zeit zu lindern. Unter dem Namen „St. Anna Verein“ entstand eine Organisation für die Pflege von Müttern und Kindern. 1911 wurde eine Klinik und 1918 ein Sanatorium eröffnet. 1927 reisten vier Sankt-Anna-Schwestern nach Indien. Der Verein dehnte sein Werk nach Ostafrika aus. Heute arbeiten rund 900 Schwestern in 60 Niederlassungen – in Spitälern, medizinischen Zentren, Schulen, Heimen und in der Sozialarbeit. Die Schwestern übernahmen vor zehn Jahren die Leitung des Kinderdorfes im tansanischen Kamishango, das vom Radolfzeller Verein Lebenshilfe für Afrika unterstützt wird und mit dem sie in enger Kooperation stehen.