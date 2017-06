Radolfzell Auf den Spuren der Amsel: Junge Vogelkundler gehen mit Maxcine auf Europa-Tour

Am Max-Planck-Insittut untersuchen Jugendliche wissenschaftlich Amsel-Flugrouten. Die Nachwuchsforscher kommen aus ganz Europa.

Am Maxcine, dem Öffentlichkeitszentrum am Max-Planck-Institut (MPI) für Ornithologie in Radolfzell, starten gerade 16 Jugendliche aus ganz Deutschland ein Forschungsprojekt. „Let’s go“ ist der Titel, und die Nachwuchsforscher befassen sich dabei mit der Amsel. Denn die handhabt es mit dem „Let’s go!“ („Auf geht’s!“) sehr unterschiedliche, wenn es in der kälteren Jahreszeit um den Aufbruch in südliche Gefilde geht. Manche Amseln legen weite Strecken auf ihrem Weg in den Süden zurück, quer durch Europa von Russland bis nach Spanien. Andere Amseln jedoch bevorzugen die Heimat als Überwinterungsgebiet, wie es in einer Presseinfo des MaxCine heißt. „Die Amsel aus Deutschland muss sich entscheiden: ,Bleibe ich hier oder ziehe ich in den Süden?’“ Die 16 Jugendlichen wollen nun zusammen mit Wissenschaftlern untersuchen, wie sich Amseln entscheiden.

Die einen Teilnehmer des Forschungscamps reisen dabei laut Maxcine nach Südspanien, um gemeinsam mit speziellen, wissenschaftlichen Verfahren die Tiere und ihre Flugrouten zu untersuchen. Heute soll die Arbeit im Camp beginnen. Das Projekt „MaxCine, Should I Stay or Should I Go?“ („Soll ich bleiben oder gehen?“) soll engagierten Jungforschern zu einem kreativen Einstieg in die Welt der Wissenschaft verhelfen. Das internationale Amsel-Forschungsprojekt läuft über drei Jahre. Europaweit vernetzen sich Jugendliche aus Deutschland, Frankreich, Polen, Russland, Finnland, den Niederlanden und Spanien entlang der Amselzugrouten. Teil eins des Projekts hatte es im Vorjahr in Radolfzell gegeben, nun geht es in Südspanien weiter. 2018 geht es nach Polen.

In Spanien gibt es für die Jugendlichen neben Arbeitsrunden auch Vorträge und Diskussionsrunden mit Themen wie „Unterschiede zwischen Stadt- und Waldamseln“ und „Robotik – Tiere als Exempel“, wie es in der Presseerklärung von Maxcine weiter heißt. Zudem sind sie von ihren Gastgebern eingeladen, in spanischen Schulen ihr Projekt vorzustellen und etwas über ihre jeweils heimische Flora und Fauna zu sagen.