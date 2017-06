Radolfzell Auf das Kollektiv von Anne Czichowsky ist Verlass

Das Anne Czichowsky Quintett ist auch dann ein Genuss, wenn es der Namensgeberin mal ein wenig an Klangtiefe fehlt. Wie jüngst in der alten Konzertmuschel

Mit zarter, fast schon zerbrechlicher Stimme begrüßte Anne Czichowsky an der Radolfzeller Konzertmuschel ihr Publikum bei den Jazz Open. Dann hauten die Bandmusiker plötzlich mit dem schnellsten Tempo, das ein Metronom kennt, in die Tastatur des Klaviers, in die Saiten von Kontrabass und Gitarre sowie auf die Becken des Schlagzeugs. Das Up Tempo ist das lebendigste, das der Jazz kennt – nach ihm kommt die Schallmauer. Wer bis dato im Publikum der Jazz-Matinee im vormittäglichen Sonntagschlaf döste, war jetzt definitiv hellwach. So einen perfekt inszenierten und rasanten Start erlebte das Jazz Open selten. Und das Publikum quittierte das Zeller-Kultur-Konzert des Anne Czichowsky Quintetts mit viel Applaus bei den Soli der Musiker.

Technisch brillant umgesetzt, doch irgendwie fehlte es der mehrfach preisgekrönten Jazz-Sängerin Anne Czichowsky an Klangtiefe. Auch einige Zuhörer bemerkten einen Unterschied zu ihrem letzten Auftritt. Ihre Beherrschung des Vocalese-Handwerks mit der Vertextung von Instrumentalstücken und -soli ist unumstritten. Doch dem fünften Instrument der Band fehlte es an diesem Morgen an akustischer Dimension. Sie wurde von den Musikern aufgefangen.

Die Band hat Spaß am Musizieren und harmoniert fast schon symbiotisch. Weniger das Nachspielen von Jazz-Standards in gewohnter Couleur, sondern viele neue Stücke von Anne Czichowsky sowie Arrangements der Musiker, die einen eigenständigen Stil kreieren und der Jazz-Open-Reihe einen eigenen Stempel zu geben vermögen. Einen Klassiker der Jazzgeschichte von George Gershwin zu nehmen, ihn mit einem Solo des Trompeters Chet Baker zu verbinden, worüber Anne Czichowsky ihren eigenen Text legt – das ist der ganz eigene Stil des Quintetts.

Die Zeller Kultur veranstaltet sieben weitere Jazz-Matinee-Konzerte in der Konzertmuschel. Am Sonntag, 26 Juni, setzt um 11 Uhr das Musikerkollektiv Blue Exercise das Jazz Open fort. Am Freitag, 23. Juni, präsentiert die Zeller Kultur um 20 Uhr das Haydn und Mozart Solina Cello-Ensemble am selben Ort.