Radolfzell Auch an Weihnachten zur Stelle: Viele Radolfzeller sind auch an den Feiertagen im Dienst

Auch an Weihnachten zur Stelle: Viele Radolfzeller sind auch an den Feiertagen im Dienst

Viele Menschen müssen an Feiertagen arbeiten. Ärzte, Bauern, Polizisten und Busfahrer zum Beispiel. Und manchmal lernen sie dabei besonders viel über ihre Mitmenschen.

Stille Nacht, heilige Nacht – das gilt nicht für jeden. Während sich viele auf das lange Festwochenende freuen, müssen andere zu Weihnachten arbeiten. Allein im Radolfzeller Klinikum stehen rund 50 Pflegekräfte für die Versorgung der Patienten bereit. Zwei Ärzte haben rund um die Uhr Dienst und werden von drei weiteren Fachärzten in einem Bereitschaftsdienst unterstützt. 25 Fahrer der Südbadenbus GmbH halten den Nahverkehr in Radolfzell, auf der Höri und zwischen Konstanz und der Reichenau aufrecht. Landwirt Stefan Klett versorgt mit seinem Vater Josef und einem Auszubildenden auch zu Weihnachten rund 140 Kühe. Mitarbeiter der Stadtwerke stehen bereit, wenn es einen Notfall in der Versorgung mit Energie gibt. Und Polizisten gehen wie gewohnt auf Streife.

Damit auch über Weihnachten sorglos gekocht, gewaschen und geputzt werden kann, steht für die Sparten Wasser, Gas und Strom ein eigener Bereitschaftsdienst der Stadtwerke für den Notfall bereit. Bereitschaftsdienst heißt, dass ein Mitarbeiter innerhalb einer Viertelstunde Vorort sein kann, wenn ein Schaden auftaucht, so Geschäftsführer Andreas Reinhard von den Stadtwerken. Bei Bränden schalten die Stadtwerke das Gas ab. Auch bei Verkehrsunfällen wird der Bereitschaftsdienst vom Straßenverkehrsamt angefordert. Sollte in der Kernstadt durch Frost eine Wasserleitung bersten, so versorgen die Stadtwerke die Bevölkerung mit Trinkwasser. Und wenn der Strom oder das Wasser ausfallen, arbeiteten Spezialisten engagiert daran, dass schnell alles wieder läuft, so Reinhard.

Weihnachten soll der Idee nach ein Fest der Freude und des Friedens sein. Doch es kommt auch vor, dass sich Ehepaare trennen und am Heiligen Abend wie Bürstenbinder aneinander geraten und um einen Christbaumständer streiten, so Dienstgruppenführer Thorsten Priller von der Polizeiwache in Radolfzell. Dann müssen Polizisten zu den lautstark Streitenden fahren und die Situation beruhigen. Doch überwiegend sei es während der Weihnachtszeit ruhig. Die Wache ist rund um die Uhr besetzt und nimmt Notrufe entgegen. Bei größeren Unfällen steht den Polizisten ein Verkehrsunfallkommando zur Seite. Wie gewohnt fahren die Polizisten auch zu Weihnachten Streife. Ebenso werden Vorführbefehle für Straf- und Gewalttäter sofort vollstreckt. Droht hingegen einem Bürger wegen eines 30-Euro-Strafzettels eine Erzwingungshaft, so kann diese in der Weihnachtszeit auch mal um einen Tag verschoben werden.

Die Zeit um Weihnachten stellt für ein Krankenhaus eine Herausforderung dar. Auch wenn sich Patienten im Klinikum gut aufgehoben fühlen, so wollen viele die Feiertage bei der Familie verbringen. Rund die Hälfte der Patienten können bis zum Heiligen Abend mobilisiert und entlassen werden. Rund 70 Patienten werden auf den Stationen versorgt. Zwei Ärzte stehen für Notfälle rund um die Uhr bereit sowie drei Fachärzte in einer Rufbereitschaft. So auch der Klinische Direktor und Chefarzt Sebastian Jung. Neben seiner Rufbereitschaft erledigt Jung bei seinen täglichen Visiten die Untersuchungen, die ein Assistenzarzt ausbildungsbedingt noch nicht leisten kann.

Stefan Klett kümmert sich auf seinem Stahringer Hof Haldenstätten um 140 Kühe. Der Winter ist für den Landwirt grundsätzlich geruhsamer. Dann werden technische Anlagen gewartet oder das Holz geschlagen. Im Sommer wird hingegen mit Traktoren und Scheinwerfen bis tief in die Nacht hinein gearbeitet und das Feld für das Futter bestellt. Auch zu Weihnachten geht sein erster Blick auf den Computer, der ihm einen Überblick über die Kühe und über die Nacht verschafft. Jede Kuh kann selbst entscheiden, wann sie gemolken werden will. Dafür sorgt ein raffiniertes Gangsystem, das zwischen Fütterung und Melken differenzieren kann. Über die Weihnachtszeit stehen bei zwei Kühen Geburten an. Ob es ein Weihnachtskalb gibt, wisse er noch nicht, sagt Stefan Klett. Beim Gang durch den Stall lässt er seinen Blick über die Kühe streifen und erkennt sofort, ob eine Kuh ihre Ohren fallen lässt, einen desinteressierten Semmelblick hat oder wenig wiederkäut. Kühe sind Lebewesen. Sie stehen bei Stefan Klett im Vordergrund, auch wenn Maschinen viel Arbeit abnehmen würden.

Daniel Damiani macht eine besondere Beobachtung: "Zu Weihnachten sind die Menschen sehr aufgeschlossen, ruhiger und freundlicher – fast schon in einer feierlichen Stimmung", so der Busfahrer. Viele nutzen den Bus zu einem Besuch bei Freunden oder der Verwandtschaft und lassen ihr eigenes Auto zu Hause. Womöglich um ein Gläschen Wein zum Abendessen trinken zu können, vermutet der gebürtige Lübecker. Während der Weihnachtszeit erfährt er Geschichten seiner Fahrgäste. Ein älterer Herr berichtete über seine Jugend, wie er auf Äckern Kartoffeln für das Weihnachtsessen einsammelte oder vom Bauern ein Stück Speck als Lohn für seine Aushilfe zum Heiligen Abend bekam.

Fahrgäste teilen mit Damiani auch ihre Freude über unverhoffte Besuche, die sie plötzlich zu Weihnachten bekommen hatten. Überhaupt ist es ja so: Wer an Weihnachtsfeiertagen arbeitet, erfährt manchmal sehr viel über Menschen.

Die Telefonseelsorge

Zu Weihnachten stehen viele Institutionen mit Dienstleistungen den Bürgern bereit, etwa Krankenhäuser, Apotheken, Feuerwehr und Polizei. Und auch Menschen in psychischen Krisensituationen können in der Weihnachtszeit einen Beistand erhalten. Die Telefonseelsorge macht eine erste Intervention und kann Menschen zur Seite stehen. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 111 0 111 nehmen Mitarbeiter der Seelsorge rund um die Uhr Anrufe entgegen.

