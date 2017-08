Radolfzell Atomwaffengegner werben für den Frieden

Die Initiative Friedensregion Bodensee setzt sich für die Abschaffung von Atomwaffen ein. Am Info-Stand sammelten Ehrenamtliche Unterschriften.

Es ist der 72. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki. Am 9. August 1945, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, warfen die USA die nukleare Bombe auf Japan. "So etwas soll es nie wieder geben", sagt Heinrich Schuster von der Friedensregion Bodensee. Auf dem René-Moustellon-Platz standen die Ehrenamtlichen deshalb vor einem Stand mit vielen Faltblättern. Sie sammeln Unterschriften gegen Atomwaffen.

Speziell geht es dabei darum, dass Deutschland nicht Atomwaffen modernisieren, sondern abschaffen soll. Heinrich Schuster erklärt den Einsatz. Seiner Ansicht nach stelle sich Deutschland international quer, wenn es um ein Atomwaffenverbot geht, das 122 Staaten jüngst unterzeichneten. "Die neue Regierung wird unsere Unterschriften bekommen und wir hoffen, dass abgerüstet wird." Auf die Frage, was eine solche Aktion bewirke, erwidert der Radolfzeller kämpferisch, dass sich nichts verändere, wenn man nichts tue. "Wenn man aber etwas tut, gibt es zumindest die Chance für Veränderung", so Schuster. Er stammt aus Überlingen, wo das Thema wegen der Rüstungsindustrie präsenter ist als in Radolfzell. Immer wieder halten zumeist junge Leute am Stand an und viele unterschreiben. So auch Selina Schauppel aus Radolfzell. Nach einem kurzen Gespräch ist sie überzeugt. "Ich möchte, gerade auch für die künftigen Generationen, eine atomwaffenfreie Zukunft", erklärt die junge Frau.

Die beiden Ärzte Bernd Wipper und Christian Harms sind ebenfalls am Stand, ehrenamtlich. Sie sehen ein Demokratiedefizit in Deutschland. "Die Leute bekommen wenig mit, weil sie wenig zu entscheiden haben und sich dann nicht informieren", meint Bernd Wipper. Die Macht der Rüstungsindustrie sei groß, aber man dürfe nicht aufgeben, obwohl man oft an den Rand der Verzweiflung komme, wie Bernd Wipper zugibt.

Mehr Informationen auf: www.friedensregion-bodensee.de