Radolfzell Arbeitsunfall verzögert Prozess gegen Einbruchshelfer

Kurz vor Prozessbeginn gegen einen Serieneinbrecher im Jahr 2015 erlitt sein mitangeklagter Helfer einen Arbeitsunfall. Deshalb musste er sich erst jetzt vor Gericht verantworten und wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz klagte im Jahr 2014 zwei 41 und 40 Jahre alte Männer aus Singen und Radolfzell wegen zahlreicher Einbrüche an. Sechs Wochen vor Prozessbeginn im Mai 2015 erlitt der Jüngere einen schweren Arbeitsunfall, unter dessen Folgen er bis heute leidet. Nach dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt ins Klinikum gebracht und mehrmals operiert. Trotzdem begann der Prozess vor dem Landgericht Konstanz damals zunächst mit beiden Angeklagten.

Der Haupttäter, der sich wegen 38 Einbrüchen verantworten musste, saß auf der Anklagebank. Der noch schwer mitgenommene Mitangeklagte wurde auf eine Liege gebettet, die am anderen Ende des Gerichtssaals platziert wurde. Letztendlich war er aber nicht verhandlungsfähig und wurde nach Hause geschickt. Seinen mehrfach vorbestraften Kollegen verurteilte das Gericht nach einer Prozessabsprache zu fünf Jahren Haft. Der immer noch schwer unter den Unfallfolgen leidende Mittäter musste sich erst jetzt vor Gericht verantworten.

Der bislang unbescholtene 42-Jährige gab zu, den Kollegen, den er seit der Schulzeit kannte, sieben Mal mit seinem VW-Bus vor allem im Hegau zu den Einsatzorten gefahren zu haben. Warum schloss er sich überhaupt diesem Mann an, der bereits eine beachtliche Karriere hingelegt hatte, wollte der Vorsitzende Richter wissen. "Ich habe halt immer ein paar hundert Euro von ihm gekriegt", antwortete der Angeklagte. Aufgehebelt oder zerstört habe er selbst aber nichts. Als der andere teure Werkzeuge und Maschinen aus Gewerbebetrieben stahl, habe er gedacht: "Der holt seine eigenen Sachen von der Baustelle."

Es waren aber nicht nur Baustellen oder Gewerbebetriebe, die man aufsuchte. Ziel der gemeinsamen Touren zwischen Juli 2012 und März 2014 waren häufig auch Gaststätten, in denen Spielautomaten geknackt wurden, aber auch aus Bürogebäuden und Privathäusern lud der Kollege Diebesgut in den Wagen des 42-Jährigen. Alarmanlagen wurden zuvor mit Bauschaum außer Betrieb gesetzt. Die gestohlenen Gegenstände lagerte er in einer Scheune ein. "Nach ein paar Tagen war alles weg", berichtete der 42-Jährige jetzt. Der Kollege, der sich auf das Aufbrechen von Rolltoren und das Aufbohren von Fensterrahmen spezialisiert hatte, hatte einen Abnehmer. Das Geld setzte er vor allem in Drogen um. Die Staatsanwaltschaft war von einem Gesamtschaden von rund 190 000 Euro ausgegangen, zu dem ein Sachschaden von 45 000 Euro kam.

Wegen der dünnen Beweislage wurde der Haupttäter bei der damaligen Verhandlung nur noch wegen zwölf Fällen verurteilt. Den kranken Mittäter verurteilte das Gericht jetzt wegen seiner Beteiligung an sieben Einbrüchen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.