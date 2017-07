Radolfzell Applaus für Bibel-Musical: Jugendkantorei begeistert in der St. Meinradskirche

Kinder und Jugendblicke brachten in Radolfzell die Geschichte von Moses und dem Weg ins gelobte Land auf die Bühne.

Traurige Gestalten schleichen zur Bühne, in ärmlichen Kutten und Sandalen. Kinder und Jugendliche. Jedes für sich. Doch dann formieren sie sich zum Chor und erheben ihre Stimmen: Klar und hell und gewaltig schön. Angeleitet und dirigiert von Irene Mattausch, professionelle Sängerin und Leiterin der Jugendkantorei. Dazu kommt ein erwachsener Sänger, Andreas Heller, der den Moses spielt und die Zwischentexte spricht. Auch er ist ein Schüler von Mattausch.

Erzählt wird die Geschichte des auserwählten Volkes, das unter dem Joch des ägyptischen Pharaos schuftet. Gequält von unsinnigen Anordnungen und echten Plagen, Heuschrecken beispielsweise, die als Papierschrecken durch den Kirchenraum segeln dürfen. Moses ist auserwählt, sein Volk zu befreien und ins gelobte Land zu führen. „Warum ich?“ fragt er im zweiten Lied seinen Gott: „Such dir bitte einen anderen.“ Er hat sich nicht um die Aufgabe gerissen. Doch dann nimmt er sie an, stärkt und führt sein Volk. „Let us free“ (Lasst uns frei) singen sie und halten dazu Protestschilder hoch.

Ruhige besinnliche Phasen wechseln mit rockigen Liedern ab. Begleitet wird der Chor von einer sechsköpfigen Band unter Leitung von Münsterkantor Andreas Jetter. Er selbst sitzt am Piano, am Schlagzeug Max Kochlöffel, die Oboe spielt Mirjam Thum, die Flöte Lisa Kleister. An der Gitarre unterstützt Erika Wäschle und am E-Bass Florian Dritter. Hinter dem Chor liefert eine große Leinwand das Bühnenbild, die Wüste und das goldene Kalb beispielsweise, das in einem Rückfall auf dem Weg angebetet wird: „Gebt uns einen Gott, den wir anfassen können!“ singen sie.

Moses muss seinen Gott, den Gott aller, um Verzeihung bitten. Doch es gibt immer Hoffnung. Die Klippen werden gemeinsam gemeistert, das gelobte Land wird letztlich erreicht.

Aktuelle Bezüge drängen sich auf, Fluch und Vertreibung sind präsent, in den Köpfen und in den Bildern. Die Dia-Show hat ebenfalls die Leiterin der Singschule, Irene Mattausch zusammengestellt.

Starke Stimmen, gut geschult, viele mit beeindruckenden Solopassagen. Dazu kam eine abwechslungsreiche Choreographie, auch wenn nicht getanzt, sondern allein mit Gesten unterstützt wurde. Großer Applaus am Ende von anderthalb Stunden eines bewegenden Musikerlebnisses. Die vielen kleinen Geschwister hielt es dann nicht mehr auf den Bänken, sie tanzen herum und sammeln die vielen Papierfrösche und Heuschrecken ein.

Die jungen Sänger

In der Jugendkantorei der Singschule St. Radolt Radolfzell singen Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 20 Jahren unter der Anleitung der Sängerin Irene Mattausch. Ziel sind zwei- bis dreistimmige Werke, die etwa einmal im Monat auch im Münster erklingen. Der nächste Auftrittstermin ist der Hausherrensamstag, 16. Juli, bei der Abendmesse.

Infos unter www.kinder-und-jugendkantorei-radolfzell.de