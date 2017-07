Radolfzell Anwohner der Kasernenhöfe beklagen Lärm an Steißlinger Straße

So haben sich die Neu-Radolfzeller ihre Wohnsituation nicht vorgestellt: Das hohe Verkehrsaufkommen an der Steißlinger Straße mache die Balkone unbenutzbar, klagen die Anwohner.

Für viele Auswärtige ist der Bodensee eine echte Wunschdestination. Davon profitieren nicht nur Städte wie Konstanz und Meersburg, sondern auch Radolfzell. Die Preise für Grundstücke, Eigentumswohnungen und Wohnraum sind daher in den vergangenen Jahren exorbitant angestiegen. Für aktuelle Bauprojekte in Radolfzell werden da schon einmal Preise aufgerufen, wie sie bisher nur in Großstädten wie München üblich waren. Wer hier für teures Geld kauft, der möchte dafür zumindest Lebensqualität erhalten. Im Idealfall sind das Parameter wie seenahe, ruhige Lage, Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Personennahverkehr und als Krönung sogar Alpenblick. Wenn man Investoren glauben darf, dann kann man das mit etwas Glück in Radolfzell alles haben.

Wie sehr Wunsch und Wirklichkeit manchmal auseinander liegen, haben jetzt einzelne Käufer von Wohnraum im Bereich der sogenannten Kasernenhöfe erfahren müssen. Sie wohnen seit acht bis neun Monaten in ihren neu errichteten Räumlichkeiten und sind über das hohe Verkehrsaufkommen an der Steißlinger Straße (siehe Infokasten) und dem damit verbundenen Lärm schockiert. So hatten sie sich das beschauliche Radolfzell eigentlich nicht vorgestellt. Wie sie jetzt im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichten, sind die nach Süden und Westen ausgerichteten Balkone der Mehrfamilienwohnhäuser kaum nutzbar: "Wir sind eigentlich gar nicht mehr auf dem Balkon", sagt Karola Gaiser. Dabei hatten sie und ihr Mann die Wohnung nicht zuletzt aus diesem Grund ausgesucht. Der Balkon mit westlicher Ausrichtung versprach lange Abendsonne an Sommertagen. Und die wollte sie im späteren Ruhestand genießen können.

"So haben wir uns das nicht vorgestellt", ergänzt sie. Sogar über einen Auszug aus der gerade eben gekauften Wohnung haben die Eheleute bereits nachgedacht. Andere, die zur Miete in den Kasernenhöfen wohnten, haben diesen Schritt ihrer Aussage nach bereits vollzogen.

Ganz so weit ist Selma Mosbrugger noch nicht. Sie bewohnt eine geräumige Zwei-Zimmerwohnung und ärgert sich mehr über sich selbst. "Ich hätte mich vorher einfach besser informieren sollen", gibt sie unumwunden zu. Weil ihr die Wohnungspreise in Konstanz zu hoch waren, ist sie auf Radolfzell ausgewichen. Dass sie hier auf eine so laute Umgebung stößt, hat sie nicht erwartet. Eine Verbesserung verspricht sie sich von einer höheren Lärmschutzwand. Die vom Investor des Objektes aufgestellten Elemente aus Cortenstahl sind rund 2,5 Meter hoch und halten nach Aussage der Bewohner praktisch gar keinen Lärm von den Balkonen fern. "Es wäre einfacher gewesen, die von Anfang an höher zu machen. Dafür hätte ich auch gerne mehr bezahlt", sagt Selma Mosbrugger.

Investor Rainer Kupprion versteht die Aufregung der Käufer indes nicht: "Das war eigentlich für jeden ersichtlich. Wir haben hier einfach einen gewissen Verkehr – das war schon immer so", sagt er. Zudem hält er die Kritik für Einzelaussagen: "Das Gros der Bewohner fühlt sich hier pudelwohl. Es kann nicht sein, dass hier Einzelne einen höheren Lärmschutz fordern", führt er weiter aus. Zudem habe man die Verkaufspreise der Wohnungen der Lage angepasst. Je weiter sie von der Straße entfernt liegen, desto teurer sind sie gewesen. Und die Stadt Radolfzell bestätigt in einem Antwortschreiben an Selma Mosbrugger, dass die Lärmschutzmaßnahmen wie gefordert umgesetzt wurden. In dem Schriftverkehr wird den Anwohnern auch klar gemacht, dass sie sich wenig Hoffnung auf eine Geschwindigkeitsreduzierung machen sollten, weil es sich zum einen um eine Landesstraße handelt, die im Zuständigkeitsbereich des Landes liegt und zum anderen, weil sie von zu wenigen Fahrzeuge befahren wird, um im Lärmaktionsplan mit aufgenommen zu werden. Zudem wird darauf verwiesen, dass die rechtlichen Bestimmungen hier sogar eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern zulassen würde. Für Karola Gaiser wäre das alles viel pragmatischer zu lösen: "Warum versetzt man nicht einfach das Ortseingangsschild etwas? Mit Tempo 50 wäre uns hier schon viel geholfen", sagt sie. Das sieht auch Reiner Kupprion so: "Tempo 50 wäre eigentlich sinnvoll." So wie es aussieht, müssen es die Eigentümer jetzt wohl selbst richten. In der vergangenen Woche war eine Eigentümerversammlung angesetzt. "Da hat es richtig geknallt", berichtet Manfred Gaiser.

Die Verkehrssituation

Die Steißlinger Straße ist eine Landesstraße (L 226) und liegt auf Höhe der Kasernenhöfe bereits außerhalb der geschlossenen Ortschaft. In Richtung Steißlingen darf bis hinter die Zufahrt zum Gewerbegebiet (Kaserenareal) 70 Stundenkilometer gefahren werden. Grundsätzlich wären hier auch 100 km/h erlaubt. Nur weil es sich hier um eine Randbebauung handelt, liegt bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor. Die Erschließungsstraße für die Kasernenhöfe ist die Kasernenstraße und diese befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft.