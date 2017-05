Radolfzell Anleitung zum sicheren Fahren auf dem Elektro-Rad

ADFC-Ortsgruppe Radolfzell bietet am 17. Juni einen Kurs für Nutzer von E-Bikes und Pedelecs an.

Der Kauf eines E-Bikes oder Pedelecs kann ein Schritt zu neuer Mobilität sein. Wer sich nach längerer Abstinenz auf ein Fahrrad setzt, das zudem noch mit einem Motor zur Unterstützung der Pedalkraft ausgestattet ist, wird ein ganz neues Fahrerlebnis haben. Aber mit der neuen Mobilität sind auch neue Technologien und Gefahren verbunden. Nur wer sein E-Bike tatsächlich fachgerecht bewegen kann, bewegt sich sicher im Straßenverkehr und auf den Radwegen.

Weil Hanspeter Bürgel das weiß, bietet der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Ortsgruppe Radolfzell, spezielle Fahrtechnikkurse an. Sie richten sich in allererster Linie an Menschen, die mit ihren E-Bikes noch nicht so vertraut sind oder sich einfach unsicher fühlen. Schließlich sorgen die motorisierten Fahrräder, die mittlerweile rund ein Drittel der Radverkäufe in Deutschland ausmachen, für jede Menge Schub und Geschwindigkeit. Da kann man sich als Neuling oder Wiedereinsteiger schon einmal verunsichert fühlen. Die Unfallzahlen belegen das durchaus. Durch die starken Verkaufszahlen sind immer mehr E-Biker in Unfälle involviert.

Vor allem ältere Menschen sind hier mehr als andere betroffen. "Oftmals gibt es ein Problem mit dem Bremsen", sagt Hanspeter Bürgel aus Erfahrung. "Man kann nicht nur längere Touren fahren, sondern ist auch schneller, als man das bisher gewohnt war", berichtet er weiter. All diese Dinge werden in den Fahrtechnikkursen abgedeckt, die der ADFC bundesweit anbietet.

Zunächst gibt es eine theoretische Einführung, in der die Technik erklärt wird, anschließend üben die Teilnehmer des Kurses die Umsetzung in der Praxis. Dazu gehören Dinge wie Anhalten, Anfahren, Wenden in beide Richtungen oder auch das richtige Schieben des E-Bikes. So ganz nebenbei werden noch rechtliche Dinge vermittelt, die die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Der nächste Fahrtechnikkurs für E-Bikes findet am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 15.30 Uhr statt. Die Kosten betragen 30 Euro (für ADFC-Mitglieder 20 Euro). Treffpunkt ist das E-Bikes Center Zweirad Joos in der Teggingerstraße 1. Kontakt: ADFC-Ortsgruppe Radolfzell, Jakobstraße 2.