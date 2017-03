Radolfzell Angelsportverein braucht viele fleißige Helfer

Der Angelsportverein (ASV) Frühauf befindet sich in Sachen Hilfsbereitschaft in bester Verfassung. Trotzdem mahnte der stellvertretende Vorsitzende Bernd Sing bei der Hauptversammlung mehr Solidarität unter den Mitgliedern an.

Man dürfe in einem Verein nicht nur fordern, sondern mit persönlichem Engagement auch die Gemeinschaft fördern, sagte Bernd Sing. Jeder Vorstand brauche für seine Arbeit nicht nur Beständigkeit, sondern auch stetige Erneuerung, Bereitschaft und Mut zu neuen Ideen, betonte der Vorsitzende Martin Toch. Er hatte das Amt erst vor einem Jahr von Albert Hock übernommen. Viele Aufgaben waren in seinen ersten Monaten zu erledigen. Umbauten im Anbau des Vereinsheims waren erforderlich und in der Küche der integrierten Gaststätte gab es schwierige Renovationsarbeiten zu erledigen. Die Pflicht-Arbeitsstunden wurden für alle Mitglieder, außer denen im Rentenalter, von zehn auf 15 erhöht. Gerade beim jährlichen Fischerfest werden alle Hände gebraucht, um die vielfältigen Aufgaben zu meistern. Die Arbeitseinsätze seien jedoch auch ideale Gelegenheiten, die Kameradschaft unter den Anglern bei einem gemeinsamen Vesper zu pflegen, so Martin Toch.

Das Fischerfest war 2016 ein voller Erfolg, was sich auch finanziell niedergeschlagen habe, berichtete Kassenwart Hans Oexle. Einen ausführlichen Bericht gab Axel Girwert ab, der den ASV in der Untersee-Fischereikommission vertreten hatte. 2016 übernahm er auch die Aufgaben im Kormoranmanagement von Werner Scheu. Im Untersee gebe es zwar ein striktes Fangverbot für die im Bestand bedrohten Äschen, doch sei es nicht zu verhindern, dass immer wieder Exemplare in den Netzen der Berufsfischer hängen bleiben.

Die recht hohe Population der Kormorane bereitet den Anglern und Fischern nach wie vor Sorge. Allein am Untersee jagen durchschnittlich über 600 Kormorane nach Fischen. Zwischen 120 und 140 Kormorannester seien im Frühjahr besetzt, berichtete Axel Girwert. Mit einem länderübergreifenden Management werde versucht, die Bestände zu steuern.

Bei den Ehrungen erhielt Matthias Kreuziger für 25 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber. Udo Keller wurde für 40 Jahre Vereinstreue mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Fast 20 Jahre lang war er in verschiedenen Funktionen im Vorstand tätig.

Die höchste Anerkennung bekam Werner Scheu, der seit 50 Jahren als überaus aktives Mitglied den ASV nachhaltig geprägt hat. Er war Jugendwart, Beisitzer, Vorsitzender und hat in verschiedenen Kommissionen mitgewirkt. Besonders engagierte er sich jahrelang in der Beobachtung der Kormorane. Zusammen mit seiner Frau Ruth fungierte er zudem 37 Jahre lang als Ausbilder zur Sportfischerprüfung. Wolfgang Schäfle überreichte Werner Scheu die Ehrenurkunde des Deutschen Angelfischerverbandes, verbunden mit dem goldenen Ehrenzeichen.