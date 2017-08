Radolfzell Angeblicher Gewinn: Radolfzellerin wird misstrauisch

Die Polizei warnt erneut vor Telefon-Betrügern, die mit Gewinnen locken.

Eine Frau ist noch rechtzeitig misstrauisch geworden, als sie am Donnerstag von einem angeblichen Herrn Rosenberg angerufen und über einen angeblichen Geldgewinn informiert wurde. Laut Bericht der Polizei sollte die Frau, um den Gewinn am nächsten Tag ausbezahlt zu bekommen, Wertkarten im Wert von 900 Euro zu kaufen und zur Übergabe des Geldes mitzubringen. Üblicherweise würden die Codenummern der Wertkarten von den Tätern jedoch vorab in einem weiteren Telefonat abgefragt, ohne dass es zu einer späteren Gewinnauszahlung kommt, wie die Polizei weiter berichtet Obwohl die Angerufene tatsächlich im Internet an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, wurde sie misstrauisch, beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Die Polizei rät in diesem Fall, solche Gespräche frühzeitig zu beenden, sich nicht unter Druck setzten zu lassen, keinerlei Zahlen zu leisten, keine Kontodaten zu nennen und die Polizei zu informierten. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de.