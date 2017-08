Radolfzell An vier Abenden Kunst entdecken bei "Sechs im Innenhof"

Die Kunstausstellung "Sechs im Innenhof" findet nach dem überwältigenden Erfolg 2014 nun zum zweiten Mal statt. Monika und Peter Harter erzählen von den Vorbereitungen.

"Sechs im Innenhof" geht in die zweite Runde. Viele Radolfzeller werden sich an die Kunstausstellung erinnern, die im Jahr 2014 in sechs Innenhöfen der Altstadt stattfand. Die Aktion war ein großer Erfolg. Alljährlich schlendern viele Besucher nach den Konzerten der Sommerakademie, die Klänge der klassischen Musik noch in den Ohren, durch die Radolfzeller Gassen der Innenstadt, in der sich ein Fachwerkhaus ans andere schmiegt. Monika und Peter Harter wohnen in der Seestraße. Mittendrin im sommerlichen Altstadttreiben kam die Idee auf, Radolfzellern und auch Besuchern, die teils von weit her zu den Konzerten kommen, noch ein weiteres Schmankerl zu bieten. Einen Blick hinter die Fassaden in die Innenhöfe zu gestatten. Dem kunstaffinen Ehepaar, das alljährlich die See(h)straßengalerie organisiert, kam schnell die Idee, die Neugier auf die Architektur mit einer Kunstausstellung zu verbinden. Sechs Hausbesitzer in der Seestraße und der Schmidtengasse waren bereit, mitzumachen. In jedem Innenhof stellte ein Künstler seine Werke aus.

"Das war ein toller Erfolg", erzählt Monika Harter in der Rückschau. Viele nutzten die einmalige Gelegenheit auf den kleinen Perspektivenwechsel in der Innenstadt. Auch von den Künstlern kam ein positives Echo. Sie hätten sich gut aufgenommen gefühlt von den Hausbesitzern und sich gefreut, ihre Werke in diesem außergewöhnlichen Rahmen präsentieren zu können. "Aber natürlich war es auch eine Anstrengung", fügt Peter Harter hinzu. Denn schließlich soll der Innenhof präsentabel sein. An den Abenden der Ausstellung nehmen die Eigentümer sich Zeit, unterhalten sich, einige bieten sogar Kleinigkeiten zum Knabbern an.

"Manchmal muss man auch aufpassen, dass sich die Besucher nicht im Haus verirren", meint Monika Harter lachend. Denn in einigen Häusern läuft man durch Wohnräume in den Innenhof. Doch das Ziel ist der Innenhof und der private Wohnraum soll ein solcher bleiben.

Insgesamt habe es aber viel Spaß gemacht, erzählt Monika Harter weiter. "Wir haben viele sehr nette, interessierte Leute kennengelernt." Einige hätten bereits eine Viertelstunde vor Beginn vor den Türen gewartet. Damit war klar: Irgendwann wollte man die Aktion wiederholen. Nun ist es soweit. Am Donnerstag, 3. August öffnen sich die Innenhöfe. Man ist bei der gleichen Zahl geblieben, schon allein aufgrund des Titels der Ausstellung. Jedoch wird in diesem Jahr ein neuer Innenhof zu sehen sein. Der Hof in der Poststraße 17 hinter dem Schuhmacher Uhl ist neu mit dabei. Viele andere Hausbesitzer hätten sich auch gemeldet, erzählt das Ehepaar. Die große Bereitschaft der Hausbesitzer schätzen die Harters sehr. Auch sie selbst werden wieder im Hof der Seestraße 55 alle kunstlaunigen Besucher willkommen heißen. Und wie vor drei Jahren wird ebenfalls in dieser Kunstrunde der Dichter Jürgen Weing aus dem Allgäu den Hofgang mit seinen Lautgedichten begleiten. Unterwegs von Hof zu Hof, beinahe wie ein mittelalterlicher Dichter, wird er zwischen den Kunstwerken seine Gedichte vortragen.

Die Ausstellung

Vom 3. bis 6. August zeigen sechs Künstler ihre Arbeiten in sechs Innenhöfen der Altstadt: In der Seestraße 7 stellt Bernhard Maier Steinschalenobjekte aus. In der Seestraße 55 präsentiert Ingrid Stotz Drucke, Objekte und Fahnen. Kerstin Stöckler wird filigrane Arbeiten, unter anderem aus Papier, in der Schmidtengasse 5 zeigen. Gleich daneben, in der Schmidtengasse 7 stellt Alexander Weinmann kleinere Objekte aus. Und in der Nummer 9 zeigt Christian Scheel Holzobjekte und Fotografien. Zum ersten Mal wird der Innenhof der Poststraße 17 geöffnet. Hier stellt Werner Schlotter Objekte und Skulpturen aus. Die Innenhöfe sind von 18 bis 21.30 Uhr geöffnet. (rei)