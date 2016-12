Radolfzell "Altweiberfrühling": Eine Komödie über starke Frauen

An Silvester laden die Kulissenschieber zur Premiere ihres neuen Stücks „Altweiberfrühling“ ein. Regisseurin Ursula Taaks spricht im Interview über die Freude an der Bühnenarbeit und den spannenden Richtungswechsel der VHS-Theatergruppe.

Frau Taaks, mit dem neuen Stück gehen Sie bewusst weg von der Boulevardkomödie und vom Schwank hin zur Kömodie im besten Sinn des Wortes. Warum?

Bei der Boulevardkomödie oder dem Schwank kommt es mehr auf die Pointe an und es wird nicht so viel Wert auf die Charaktere der Rollen gelegt. Wenn man mit so talentierten und experimentierfreudigen Leuten wie bei den Kulissenschiebern arbeitet, die im Übrigen zu hundert Prozent Laien sind, dann reizt es anspruchsvollere Rollen für die Schauspieler zu haben.

Wie gehen Sie bei der Auswahl der Stücke vor?

Seit einiger Zeit beobachte ich, was auf großen Komödienbühnen gespielt wird und wie es beim Publikum ankommt. Aber als Laienbühne kommt man nicht an alle Stücke ran – das ist ein Problem. Die Stücke, die für uns in Frage kommen, hat kürzlich jemand trefflich umschrieben als "Zwischending zwischen Shakespeare und Schenkelklopfer". Unser Ziel ist, das Publikum gut und amüsant zu unterhalten, damit es mit einem Lächeln nach Hause geht. Und es muss ein Stück sein, mit dem ich die Darsteller zu guten Leistungen bringen kann. Der "Altweiberfrühling", in dem wir es mit vielen Gefühlsschwankungen zu tun haben, war ideal für die Schauspieler, sich auf Neues einzulassen und auszuprobieren. Man spürt im Spiel, dass sie sehr tief in ihre Rollen eintauchen.

Das Drehbuch des "Altweiberfrühlings" fußt auf dem Kultfilm "Die Herbstzeitlosen". Ähneln sich Handlung und Charaktere?

Ich habe mir den Film vorher nicht angeschaut, bin aber kürzlich zufällig in Szenen von einer anderen Aufführung geraten und habe festgestellt, dass unsere Inszenierung ganz anders ist – schon deshalb, weil unsere Charaktere anders sind. Die Frauen, die wir spielen, sind taff, mutig und lassen sich nicht unterkriegen – davon ist im Original nichts zu spüren. Vor allem wollten die Darstellerinnen auch nicht als "Altweiber" auf die Bühne.

Sie führen seit sechs Jahren bei den Kulissenschiebern Regie. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?

Ich bin schon immer leidenschaftlich gerne ins Theater gegangen und habe schon als Jugendliche am liebsten Theaterstücke gelesen, weil sie mir Raum für Kreativität gaben. Als ich vor einigen Jahren wieder an den See kam, wollte ich bei einer Theatergruppe mitmachen – keinesfalls aber auf der Bühne, sondern bei Bühnenbild oder Maske. Zufällig haben die Kulissenschieber eine Regisseurin gebraucht. Bei den Proben merkte ich, dass ich eine gute Wahrnehmung und viele Ideen habe und nahm mutig das Angebot an, Elsbeth Stephan-Martin nach vielen Jahren als Regisseurin abzulösen. Das hieß, in große Fußstapfen zu treten.

Theater spielen ist sehr zeitaufwendig, verbunden mit Lesen, Text lernen, Proben, Kostümen, Bühnenbild, Lampenfieber. Worin liegt der große Reiz?

Für mich sind es die vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Was alle zusammenschweißt, ist das gemeinsame Ziel, etwas auf die Bühne zu bringen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielen Spaß macht, abseits vom Alltag einmal ein anderer sein zu dürfen, sich auszuprobieren, andere Persönlichkeitsaspekte zu zeigen und einzuüben, was einem sonst gar nicht so geläufig ist. Der Applaus des Publikums ist eine tolle Honorierung. Auch dieses Knistern, die Aufgeregtheit vor der Aufführung und die enorm gelöste, fast euphorische Stimmung danach ist einfach unbeschreiblich. Das muss man erleben.

Die letzten Tage vor der Premiere sind sicher noch mal besonders anstrengend.

Ja, zumal wir im Grunde eine Wanderbühne ohne festen Probenraum sind, das heißt wir proben bis zur Generalprobe ohne Kulissen im Vorraum der Volkshochschule. Die Umsetzung des Stücks auf der Scheffelhof-Bühne so kurz vor der Premiere ist nochmal ein gewaltiger Schritt und eine große Leistung für das Ensemble. Das gilt auch die nachfolgenden Aufführungen in der Region, wo wir auf unterschiedlich großen Bühnen spielen.

Mit welchen Gefühlen sehen Sie der Premiere am Silvesterabend im Scheffelhof entgegen?

Wir freuen uns, dass es jetzt soweit ist. Die Besucher, die den Kinofilm nicht kennen, werden eine schwungvolle Komödie erleben. Und wer den Film gesehen hat, wird überrascht sein über den völlig anderen Einstieg und darüber, wie frisch und munter das Stück gespielt wird.

Die Aufführungen

Die Komödie "Altweiberfrühling" von Stefan Vögel wird am Samstag, 31. Januar, um 18 Uhr und am Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr im Radolfzeller Scheffelhof aufgeführt. Karten im Vorverkauf können bei Buch Greuter erworben werden. Für die Aufführung an Silvester gibt es nur noch Restkarten. Weitere Aufführungen sind am 14./15. Januar, 20/18 Uhr, im Kulturpunkt Arlen (Vorverkauf Bücherstube Rielasingen), am 21. Januar, 20 Uhr, im Zollhaus Bodman-Ludwigshafen (Vorverkauf: Seehotel Adler) und am 4. Februar, 20 Uhr, im Bürgerhaus Moos (Vorverkauf: Touristinfo Rathaus Moos).