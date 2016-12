Radolfzell Altlasten der Schlör-Insolvenz

Der neue Besitzer des Unternehmens lagert auch noch alte Bestände: rund 100 Paletten mit unverkäuflicher Ware.

Weihnachtszeit ist Glühwein-Zeit. Für die Hersteller des alkoholhaltigen Getränkes geht der Absatz des Produktes in der Vorweihnachtszeit in die Höhe. Das gilt auch für die Schlör Bodensee-Fruchtsaft Gmbh & Co. KG in Radolfzell. Der "Eiszauber-Glühwein" ist einer der Verkaufsschlager des Unternehmens, das nach seiner Insolvenz im April 2015 an die Widemann Bodensee Kelterei in Bermatingen verkauft wurde und weiter unter diesem Namen besteht. Mit einem Verfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer von Schlör vor dem Radolfzeller Amtsgericht ist das Produkt nun in den Fokus gerückt. Allerdings war es nur am Rande Gegenstand der Verhandlung. Der tatsächliche Strafbestand bezog sich letztlich auf einen Beeren-Glühwein, den Schlör vor seiner Insolvenz am Unternehmensstandort im thüringischen Rudolfstadt produzierte.

Genau dieser Beeren-Glühwein stellt für den neuen Besitzer des Unternehmens nun eine echte Altlast dar, wie Vertriebsleiter Helmut Willauer im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutete. Insgesamt 50 Doppel-Paletten mit verkaufsfertig verpackten Flaschen lagert Schlör noch in seinen Radolfzeller Hallen. Die rund 40 000 Liter hat man vor allem im Hinblick auf das Verfahren noch nicht vernichtet. Denn darauf wird es letztlich hinauslaufen, wie Helmut Willauer sagt. "Den Beeren-Glühwein darf man nicht in den Verkauf bringen", erklärt er die juristische Lage.

Mal abgesehen von diesem Umstand ist die Widemann Bodensee Kelterei sehr zufrieden mit dem Zukauf von Schlör. "Wir haben gemerkt, dass Schlör ein hohes Ansehen genießt, tolle Qualität liefert und schöne Produkte hat", sagt Helmut Willauer. Das zeigt auch der Absatz des "Eiszauber – Glühweins". "Wir haben in diesem Jahr 30 Prozent mehr von dem Glühwein verkauft. Wir sind auf vielen Weihnachtsmärkten vertreten", freut sich der Vertriebsleiter.

Vor allem die bestehenden Kunden, die sich zum größten Teil in der Gastronomie finden, wollten an den Produkten und der Marke Schlör festhalten. Genau aus diesem Grund beschloss die Widemann Bodensee Kelterei auch nach der Neugründung im April 2015, Schlör als Marke zu erhalten. Die Tochtergesellschaft in Thüringen wiederum hat man nicht mit übernommen. In Radolfzell konnte man nach der Insolvenz nicht nur alle Mitarbeiter übernehmen, sondern hat mittlerweile auch neue eingestellt. Rund 40 Personen arbeiten am Standort in der Eisenbahnstraße.

Trotz des guten Rufes von Schlör bei seinen Kunden musste der Käufer des Unternehmens aber auch mit den Nachteilen der Markenübernahme leben, wie Helmut Willauer berichtet: "Es war schwierig das Vertrauen zurückzugewinnen", sagt er.



Widemann-Gruppe

Der Schlör-Eigentümer: Die Widemann Gruppe mit Sitz in Bermatingen bei Meersburg gilt als Spezialist für die Verarbeitung heimischer Früchte zu Direktsäften, Fruchtsaftkonzentraten und Aromen. Zur Widemann-Gruppe gehört seit dem Jahr 1999 die Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH mit der Marke "Lindauer Fruchtsäfte". Der Geschäftsbetrieb und sämtliche Mitarbeiter der Schlör Bodensee Fruchtsaft AG, wie das Unternehmen bis zu seiner Insolvenz hieß, wurden mit Wirkung zum 17. April 2015 übernommen. (ja)