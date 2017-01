Radolfzell Alternative zur Seetorquerung: Details zu Martin Staabs Idee einer Seebrücke

Beim Neujahrsempfang am Sonntag war er beherrschendes Thema: ein Vorschlag für eine Seebrücke, die Brücke der Vernunft, wie Oberbürgermeister Martin Staab sie nannte.

Staab hatte in seiner Neujahrsansprache die ersten Bilder einer Brücke gezeigt, die vom Seetorplatz aus in weitem Bogen über die Bahngleise ans Seeufer führt. Eine Alternative also zur Seetorquerung, allerdings ohne einen Zugang zu den Bahngleisen. In einem Pressegespräch am Dienstag erläuterte Martin Staab noch einmal im Detail, was es mit der Brücke auf sich hat und warum er diesen Vorschlag gerade jetzt und gerade in diesem öffentlichkeitswirksamen Rahmen des Neujahrsempfangs präsentiert hat.

Für Staab ist die einzige Alternative zur Seetorquerung eine Lösung ohne die Bahn. Die Seetorquerung sei ein guter Ansatz, der aber neu gedacht werden müsse. Das vorrangige Ziel für Radolfzell sei schließlich, eine attraktive Anbindung an den See zu schaffen. Und eine Lösung kann es nach Ansicht des Rathauschefs nur geben, wenn man nicht auf die Zusammenarbeit mit oder den guten Willen der Bahn angewiesen sei.

Das Ingenieurbüro Schlaich Bergermann Partner aus Stuttgart hat im Auftrag Staabs die Vision einer Brücke entworfen, die ungefähr vom Seetorplatz aus in weitem Bogen über die Bahngleise zum Seeufer führt. Etwa 380 Meter lang wäre solch eine Konstruktion, 200 Meter davon freitragend. Der Steg wäre 4,50 Meter breit und an einer verbreiterten Stelle am Scheitelpunkt der Brücke über dem Seeufer sogar 6,50 Meter breit. Das wäre der sogenannte Seebalkon, eine kleine Aussichtsplattform mit Blick über den Untersee bis zur Höri.

Die Vorteile nach Ansicht des Oberbürgermeisters: eine Bauzeit von unter einem Jahr bei verträglichen Baumaßnahmen, und gedeckelte Kosten von derzeit geschätzten 12 Millionen Euro. "Und das ist machbar außerhalb des Haushaltes", sagt Staab. Der Nachteil: Die Brücke bietet keine barrierefreie Erschließung der Bahnsteige, aber das sei schließlich originäre Aufgabe der Bahn. Bis 2019 sollte der Radolfzeller Bahnhof als einer von 21 Knotenpunkten im Land eigentlich barrierefrei sein – eine Vorgabe, die jetzt schon nicht mehr realistisch ist.

Doch warum jetzt die sehr konkrete Präsentation dieses Vorschlags, die auch vielen Gemeinderäten neu war? "Eine Alternative muss auf den Tisch", sagt Staab. Man dürfe nicht in Streitpositionen verharren. Zuletzt wurde im Gemeinderat beschlossen, Prüfaufträge zu vergeben für eine Brücke mit Anschlussmöglichkeiten an die Bahnsteige und eine mit 6,50 Metern schmalere Version der Seetorquerung. Eine Brücke ohne Verbindung zu den Bahngleisen ist aktuell im Gemeinderat also kein Thema, zumindest nicht im offiziellen Verfahren. Der Oberbürgermeister hatte solch eine Brücke seit seiner Abkehr von der Seetorquerung aufgrund fehlender finanzieller Zugeständnisse durch die Bahn immer favorisiert, allerdings bislang keine Pläne oder Beschlussvorschläge vorgelegt.

Nun hat Martin Staab die Brücke mit seiner Präsentation beim Neujahrsempfang zu einem Thema oder zumindest zum vorübergehenden Stadtgespräch gemacht. Der Oberbürgermeister zeigt sich im Pressegespräch "offen für alles". Es müsse eine Diskussion zu den verschiedenen Alternativen geben. Die Brücke sei vielleicht nur die zweitbeste Lösung, könne aber eine Lösung sein, "wenn die Bürger dahinter stehen".

Die lange Geschichte der Seetorquerung