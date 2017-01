Radolfzell Als der Untersee zufror

1947 gab es einen eisigen Hungerwinter. Trotzdem war ein erster Aufschwung spürbar. Eine Radolfzellerin erinnert sich.

Seit Tagen sind die Temperaturen konstant unter Null Grad und unser Blick nach draußen fällt in eine winterlich weiße Pracht. Es teilt vielleicht nicht jeder die Freude darüber, dass es in diesem Jahr wieder einmal einen richtigen Winter mit knackig eisigen Temperaturen gibt. Doch in wohlig warm geheizten Räumen lässt es sich allemal bestens aushalten. Das war nicht immer so. Für frühere Generationen konnte eine lang anhaltende Kälte durchaus existenzbedrohlich sein.

Nicht lange nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Winter 1946/47 erlebte die Region einen außergewöhnlich strengen Winter, der die Versorgungskrise auf einen Höhepunkt trieb. Die Radolfzellerin Else Schlegel-Ickenroth erinnert sich daran, wie sie die von Entbehrungen gekennzeichnete Zeit als Schülerin erlebt hat: „Es war eisig kalt. Der Untersee von Allensbach bis Radolfzell und bis zum Schweizer Ufer nach Steckborn war mehrere Wochen zugefroren.“ In einem Artikel des SÜDKURIER vom 12. Mai 1964 kann man lesen, dass die Seegfrörne des Jahres 1947 vom 31. Januar bis Mitte März andauerte. Else Schlegel-Ickenroth hatte damals die Mittlere Reife in der Realschule am Luisenplatz abgelegt. Das Abitur konnte man nur in Konstanz absolvieren, erzählt die 86-Jährige. Also nahm sie täglich mit einigen Freundinnen den Zug in die Nachbarstadt.

Nachdem die Franzosen das Gymnasium am Schottenplatz beschlagnahmt hatten, wurde der Unterricht im Schichtbetrieb für alle Schüler im Heinrich-Suso-Gymnasium in der Neuhauser Straße abgehalten. Als die Temperaturen im Januar 1947 längere Zeit bei Minus 20 Grad lagen, sei auch der Rhein teilweise zugefroren, berichtet die Radolfzellerin. Damit kam die Schifffahrt zum Erliegen und in Konstanz wurden die Kohlevorräte knapp. Die Schulgebäude konnten nicht geheizt werden. Und so wurden die Winterferien verlängert. „Für uns hieß das damals einfach, dass wir den ganzen Januar frei hatten. Wir haben uns gefreut“, sagt Schlegel-Ickenroth. Sie selbst musste nie Hunger leiden. Ihre Eltern führten ein Radio- und Elektrogeschäft am Forsteiplatz. Im Garten hinter dem Haus hielten sie Hühner und Ziegen. Ihre Mutter erlernte den Umgang mit einem Brutapparat für Hühnereier, und so hielt sich die Familie durch regen Tauschhandel über Wasser. Doch für andere Familien sei die Lage sicher kritischer gewesen.

Lebendig in Erinnerung habe sie noch, wie „elendig kalt“ es in den Zügen gewesen sei, erzählt Schlegel-Ickenroth. Ein barmherziger Lokführer habe den Mädchen manchmal einen Platz direkt hinter dem Führerhaus der Lok reserviert. Dort sei es ein bisschen wärmer gewesen und man konnte die sprühenden Funken im Kohleofen beobachten. Auch dass das Brot in diesem Winter hauptsächlich aus Maismehl bestand, weiß sie noch gut. Einem Hilfegesuch an die USA mit der Bitte um „Korn“ verdankten die Deutschen größere Mengen an Mais. Das amerikanische „corn“ ist eben etwas Anderes als das deutsche „Korn“. Eine mühsame Kost für viele ihrer damaligen Klassenkameradinnen, erinnert sich Else Schlegel-Ickenroth. Doch ihr habe der Mais geschmeckt, als Brot und als Polenta.

Überhaupt wundere sie sich heute, wie unbeschwert sie als junge Frau mit der wirtschaftlich schwierigen Situation umgegangen sei. Sie habe das nicht als fürchterliche Härte empfunden. „Die Nachkriegsjahre waren für uns auch eine schöne Zeit“, sagt sie. „Es ging aufwärts, wir waren vergnügt.“ In Konstanz bekam man die Illustrierte „Elle“, es gab französische und amerikanische Filme im Kino, die Theater öffneten wieder ihre Türen. Rororo-Taschenbücher gibt es bis heute. Damals wurden Rowohlts Rotations-Romane im Zeitungsformat gedruckt. Else Schlegel-Ickenroth lächelt und meint: „Daneben stand eine Notiz vom Buchhändler: ,Bitte nicht alle kaufen’. Man sollte den Anderen auch etwas übrig lassen.“

Seegfrörne

Zu einer Seegfrörne des Bodensees kann es nach einem extrem kühlen Sommer und einem kalten Herbst und Winter mit kalten Ostwinden kommen. Dann kann der Bodensee im Januar und Februar teilweise oder ganz zufrieren. Die Eisbildung beginnt im flachsten Teil, dem Gnadensee mit 22 Metern Tiefe, und greift dann auf die tieferen Seeteile über, den Zeller See, den rheindurchströmten Teil, den Überlinger See und schließlich den Obersee. Die Internet-Enzyklopädie Wikipedia listet 23 teilweise und komplette Seegfrörne des Bodensees vom Jahr 1076 bis 1963 auf. Die Seegfrörne von 1947 ist nicht erwähnt. (rei)