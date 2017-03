Radolfzell Alexandra Mann geht dem Glauben auf die Spur

Wir machen Geschichte: Die Religionswissenschaftlerin Alexandra Mann vom Trägerverein des Weltklosters Radolfzell möchte ein friedliches Zusammenleben Gläubiger verschiedener Religionen fördern

Manche Menschen verspüren von klein auf ein Ziel in sich, das sie ein Leben lang verfolgen. Alexandra Mann hat sich seit ihrer Kindheit für verschiedene Religionen interessiert. Dogmatische Bewegungen habe sie stets stark abgelehnt, erzählt die 48-Jährige. Sie ist der Meinung, einen alleinigen Wahrheitsanspruch könne es nicht geben. Vielmehr habe jeder Mensch eine angeborene Spiritualität, die durch die verschiedenen religiösen Ansätze unterschiedliche Ausprägungen erfahre. Besonders angezogen fühlte Alexandra Mann sich als Heranwachsende vom Hinduismus mit seinem polytheistischen Ansatz. Das Interesse an Indien war auch noch nach dem abgeschlossenen Studium der vergleichenden Religionswissenschaften, der Ethnologie und Philosophie groß. Sieben Mal war sie in Indien. Ein halbes Jahr hat sie in einem tibetischen Großkloster in Südindien ein Projekt begleitet, in dem Naturwissenschaftler Mönche die Grundlagen ihres Faches gelehrt haben. Die Aufgabe der Religionswissenschaftlerin war es, eine gute Kommunikation zu gewährleisten.

Brücken zu bilden, das steht auch im Zentrum ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Trägervereins des Radolfzeller Weltklosters einbringt. Seit 2010 organisiert die gebürtige Frankfurterin Erfahrungsdialoge verschiedener Religionsvertreter. Mittlerweile hat sie ein Netzwerk zwischen kommunikationsbereiten Geistlichen aufgebaut. Damit der Austausch der Theologen und Ordensleute tiefgründig werden kann, werden sie eingeladen, in Klöstern für einige Tage nach dem monastischen Modell zu leben, das heißt gemeinsam zu meditieren, zu reden und zu essen.

Am Ende eines solchen Austauschs findet eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit statt. Alexandra Mann ist davon überzeugt, dass Zuhörer, seien sie gläubig oder nicht, Ängste vor der Berührung mit fremden Glaubenswelten verlieren können, wenn sie sehen, dass Religionsvertreter ruhig und freundlich einen Konsens finden. Ein gemeinsamer Nenner: Liebe und Mitgefühl.

Am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr hält Alexandra Mann den Vortrag „Mönchtum als Brücke zwischen Religionen“ im Friedrich-Werber-Haus. Anschließend moderiert sie eine Dialogrunde mit monastischen und geistlichen Vertretern des Buddhismus, Hinduismus, des evangelischen und katholischen Christentums.