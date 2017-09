Radolfzell Aktionsgemeinschaft übergibt Rekordspende an den Tafelladen

Die Aktionsgemeinschaft hat am Aktionssamstag mit dem Entenrennen und dem Verkauf von Deko-Paddeln 1726 Euro erlöst. Der gesamte Betrag geht an die Radolfzeller Tafel.

Gleich zwei Rekorde verbuchte die Aktionsgemeinschaft Radolfzell beim Entenrennen am Erlebnissamstag. Zum ersten Mal traten alle 1400 Plastikenten beim Wettkampf gegeneinander an. Jährlich spendet die Aktionsgemeinschaft (AGR) an eine Radolfzeller Hilfsorganisation 50 Cent von jeder verkauften Ente. Zudem veräußerte die AGR ihre Deko-Paddel gegen eine freiwillige Spende. Insgesamt wurde von der AGR eine Rekordsumme von 1726 Euro zusammengetragen, die als Spende an den Tafelladen ging.

"Es freut uns unheimlich, dass diese Summe zusammengekommen ist und dass wir sie dem Tafelladen übergeben können", verkündete der Vorsitzende der AGR, Peter Zinsmaier, bei der Übergabe im Tafelladen in der Markthallenstraße: "Diese Höhe haben wir noch nie aus einem Erlebnissamstag gehabt." Für ihre Aktionen stellte die AGR markant blau getünchte Paddel in den Radolfzeller Gassen auf. Einige der Paddel gehörten der Stadt und kamen in die Jahre. "Für eine Entsorgung waren die Paddel zu schön", war sich die AGR einig. Gegen eine Spende gab sie die Dekorationen an Interessierte weiter. Statt Entsorgungskosten konnte die AGR einen weiteren großen Gewinn verbuchen, den sie dem Tafelladen zusätzlich überreichte. 1026 Euro kamen so in die Spendenkasse hinzu. Die Stadtverwaltung Radolfzell stimmte dem Verkauf der Paddel zu.

"Wir freuen uns sehr über die enorme Summe und können sie gut gebrauchen", sagte die Leiterin des Tafelladens, Hildegard Gallenschütz: Der Tafelladen wurde renoviert und das Dach repariert, doch habe er auch Kosten für Kühllager, Versicherung, Miete und Nebenkosten. Der Tafelladen hält Lebensmittelspenden und Artikel für die Körperhygiene für Bürger mit geringen Einkommen bereit. Die Kunden können aus dem Sortiment wählen. Dann bekäme der Bedürftige nicht das Gefühl, dass es sich um Almosen handelt, so Gallenschütz: "Er kauft ein, wie in jedem anderen Geschäft auch. Jedoch zu sehr günstigen Preisen." 50 bis 60 Radolfzeller zählt Gallenschütz zu ihrer regelmäßigen Kundschaft.