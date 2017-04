Radolfzell Aktionsgemeinschaft kritisiert Stadtentwicklung

Peter Zinsmaier hat als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Radolfzell den Entwicklungsstand in Sachen Seetorquerung kritisiert. Er räumt ein, dass die Besucherfrequenz bis zum Marktplatz zugenommen hat. Der Weg zum See sei jedoch immer noch wenig einladend, das schade dem Handel im Süden der Stadt

Peter Zinsmaier hat als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Radolfzell den Entwicklungsstand in Sachen Seetorquerung oder – wie es neuerdings in der Amtssprache heißt – Seeanbindung deutlich kritisiert. Nach der Eröffnung des Outlet-Einkaufszentrums Seemaxx im Jahr 2006 hätten alle von der gedachten Achse Seemaxx, Stadt, Bahn, See profitieren sollen. Ein Ergebnis habe die verwirklichte Achse auch gebracht. "Die Frequenz bis zum Marktplatz hat zugenommen", stellte Zinsmaier in der gut besuchten Mitgliederversammlung fest. Doch dabei sei es geblieben, der Weg zum See sei immer noch der gleiche durch die enge, unfreundliche Bahnunterführung geblieben: "Was nützt uns ein schönes Wohnzimmer, wenn Eingang und Flur verdreckt sind?"

Zinsmaier machte aus seinem Frust über die Stadtentwicklung Richtung See keinen Hehl: "Ich bin bei diesem Thema sprachlos, mehr wollte ich ohnehin nicht dazu sagen." Doch er sagte mehr und sprach die Investoren-Ausschreibung für das Kapuziner-Areal mit Pakethalle an, das die Stadt Radolfzell im April 2016 n einem Investoren-Wettbewerb ausgeschrieben hat: "Von der Ausschreibung hört man nichts." Das Fazit des Vorsitzenden lautet, für den Handel im südlichen Teil des Stadtzentrums sei es fast schon zu spät: "Das ist eine Entwicklung, die uns beschäftigen muss." Und es sei ein Thema, das alle betreffe. Zinsmaier zitierte die Formel: "Ohne Handel findet Stadt nicht statt."

Bürgermeisterin Monika Laule brachte viel Verständnis für die Kritik von Peter Zinsmaier auf: "Bei der Seetorquerung geht es mir genauso wie Ihnen", versuchte sie tröstend in der Versammlung zu vermitteln. Sie hoffe, dass der Gemeinderat die Kraft aufbringe, das Projekt doch noch umzusetzen. Dass die Entwicklung der Stadt auch Perspektiven für den Einzelhandel bietet, verband sie mit dem Hinweis: "Radolfzell ist als Wohnstandort sehr begehrt." Monika Laule folgerte: "Mehr Einwohner bedeuten eine höhere Frequenz, davon profitiert der Handel."

Wie stark der Einzelhandel von den Aktivitäten der Aktionsgemeinschaft profitiert, das beleuchtete Peter Zinsmaier in seinem Rückblick auf die zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr, etwa die Erlebnissamstage und die drei verkaufsoffenen Sonntage. Der Tag des Rades – in diesem Jahr am 7. Mai – habe zwischenzeitlich fast "Messe-Charakter". Der besucherstärkste verkaufsoffene Sonntag sei traditionell "Musik uff de Gass". Doch ob der 1. Oktober in diesem Jahr besser als die See(h)reise am vergangenen Sonntag abschneiden könne, daran hegte Zinsmaier so seine Zweifel: "Ich bin gespannt, wie das in diesem Jahr wird, die See(hr)reise fand enormen Zuspruch."

Absoluter Veranstaltungshöhepunkt für die Aktionsgemeinschaft ist der Christkindlemarkt. Das verbuchte Peter Zinsmaier nicht unter Eigenlob, er zitierte die Beschicker: "Sie sagen, er sei der schönste und interessanteste Weihnachtsmarkt." Im vergangenen Jahr habe man aufgrund der Nachfrage die Anzahl der Stände erweitert und sei bis in die Schützenstraße gegangen. "Mittlerweile sind es fast 30 Stände", sagte Zinsmaier. Das bedeute aber einen enormen Mehraufwand in der Organisation, dazu müsse für den kommenden Chistkindlemarkt ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden: "Die Organisation macht uns Sorgen, weil sie nebenher nicht mehr machbar ist."

