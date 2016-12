Radolfzell Akrobatische Show voller Überraschungen

In der Zirkus-Show beweisen Artisten im Milchwerk verblüffende Körperbeherrschung.

Atemberaubende Artistik, tempogeladene Tänze in farbenfrohen Kostümen und eine Show, deren Lebensfreude kaum unberührt lässt. Mehr als 20 Tänzer, Musiker, Akrobaten und Jongleure gaben in einer Zirkusshow der tanzenden Trommeln im Milchwerk ein exotisches Gastspiel. "Jabula Afrika" kombiniert afrikanische Tanzkultur mit Artistik und bietet auch einen Weltrekordhalter in einem bunten, rasanten und lautstarken Spektakel, bei der die Schwerkraft außer Kraft erscheint und die Artisten scheinbar keine Knochen haben. Dennoch erlitt das Programm eine kleine Kürzung. Im Milchwerk verletzte sich ein Akrobat bei den Proben zu einem neuen Trick. Unermüdlich denken sich die Künstler neue Elemente aus und studieren sie während der Tournee ein.

Der Liberianer Artist Winston Carter gilt als anatomisches Wunder. Seinem Mund entspringen meterhohe Wasserfontänen. Artisten holen Zuschauer auf die Bühne und tanzen mit ihnen einen Limbo. Sie jonglieren im Spagat mit sich drehenden Wasserkübeln oder zwängen den Körper durch einen Tennisschläger. Tameru Zegeye ist eine Hauptattraktion. Er verwandelte seine Behinderung in ein Talent. Er läuft 100 Meter in 57 Sekunden – auf Krücken im Handstand. Das ist Weltrekord. Als Kind wurde er zur Adoption freigegeben. Mit seinen verkrüppelten Füßen kroch der Äthiopier in seiner Kindheit wie eine Schlange über die staubige Erde. Nun läuft er auf seinen Armen. Zegeye lernte im Goethe-Institut in Adis Abeba die deutsche Sprache. Im Milchwerk zeigte er einen Handstand auf einem Holzbrett, dass er auf fünf sich überkreuzende Röhren legte. Auf der Welt beherrschen nur drei Menschen diesen akrobatischen Akt. Und er ist der Einzige, der in dieser Überkopf-Position aus einer Höhe von fast einem Meter vom Brett in den Handstand hüpft.

Mit den Einnahmen der Show unterstützt der Produzent Joe Mvorah vier Zirkusschulen auf seinem Heimatkontinent. Die Zentren ermöglichen jungen Afrikanern eine Zukunft. Die besten Artisten werden für die Zirkus-Show engagiert.

Hier gibt's Bilder: www.suedkurier.de/Bilder