Radolfzell Aberwitziger Nonsens und irre Blicke im Milchwerk

Bei einer erfolgreichen "Lachnacht" in Radolfzell geben sich fünf gestandene Comedians die Ehre.

Die erste "Lachnacht" in Radolfzell startete mit einem Frontalangriff auf das Zwerchfell: Im großen Saal des nahezu ausverkauften Milchwerks lud Moderator und Komödiant Ole Lehmann vier Gäste der deutschen Comedy-Szene auf die Bühne des Veranstaltungszentrums. Im Fadenkreuz seiner humoristischen Angriffe schlachtete der Conferencier die aktuellen Themen und Tabus – von der Homophobie über die Ökodiktatur und den Populismus – aus. Drei Stunden lang unterhielten Ingmar Stadelmann, Lutz von Rosenberg Lipinsky, Maxi Gstettenbauer und "el mago masin" ein sichtlich amüsiertes Publikum.

Maxi Gstettenbauer kommt aus Bayern und lebt seit zehn Jahren in Köln. Er ist ein bekennender Technik-Typ und repariert für seinen Freundeskreis die Multimedia-Geräte der Gegenwart. Da trifft er schon mal auf eine Freundin, die sich ein neues Smartphone anschaffen möchte, weil beim alten der Speicherplatz voll ist. G'schamig entdeckt er im elterlichen Haushalt den Bestseller "Fifty Shades of Grey". Neugierig fragt er die Mutter, wie sie das Buch fände und sich selbst, wieso er das eigentlich wissen wolle. Langweilig, bekennt sie. Und dem Komödianten wird schlagartig bewusst, welch krasser Vater im Haushalt leben würde, wenn die Mutter ein Buch über Sadomasochismus langweilig fände. Dann sehe man die Inneneinrichtung der Wohnung mit ganz anderen Augen.

Bürgerlich heißt er Wolfgang Masin. Auf der Bühne nennt er sich "el mago masin" und greift dort zur Gitarre. Der smart lächelnde Hüne und mit Dreadlocks und Anarchohumor ausgestatte Komödiant reiste eigens mit der Bimmelbahn aus Nürnberg an und stellte im Milchwerk die zehn Stunden andauernde Romanze eines schmusendes Paares im Zug nach. Authentisch sollte es sein. Dabei wählte er sich ein frisch verliebtes Paar aus dem Publikum, nebst Schaffner. Zwischen Neid und Komik rekonstruierte er die aberwitzige Konstellation und verstrickte sich selbst in einen Nonsens, bei dem das Publikum johlend Tränen lachte.

Es ist schwierig auszumachen, ob Lutz von Rosenberg Limpinsky eine Anlaufzeit benötigte oder ob er sein Publikum mit vorsichtigen Schritten an seinen deftigen Humor angewöhnen wollte: Rabenschwarz zeigte sich der Komödiant von seiner sarkastischen Seite. Es gibt kaum einen Standup-Comedian, dessen politisch bräunlich gebraute Süppchen spöttischer ausgelöffelt werden. Da bleibt dem Publikum erst mal das Lachen im Halse stecken, bis es zum Schluss begeistert nach mehr verlangt.

Ältere Menschen seien besser erzogen – von wegen.Ole Lehmann ist es leid, bei fehlenden Manieren Nachsicht walten zu lassen und karikiert seine Höflichkeitsgesten bis ins Absurde, damit das Gegenüber bemerkt, mit welch Grießgram er unterwegs ist. Mit irre lächelnden Blicken öffnet Lehmann Türen und verschreckt dabei undankbare Senioren genauso wie missionierende Öko-Tussen aus dem dafür bekannten Wohngebiet Prenzlauer Berg.

Die beiden letzten Auftritte

Anlässlich des Jubiläums zum 750-jährigen Bestehen der Stadt zeigte das Radolfzeller Kulturbüro beim Kabarett-Winter in neun verschiedenen Veranstaltungen die Crème de la Crème der Kleinkunst und Comedyszene. Die beiden letzten Auftritte sind am Freitag, 24. März, mit dem Jubiläumskonzert des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreisträgers Michael Krebs sowie am Donnerstag, 30. März, mit Florian Schröder und seiner Comedy-Show "Entscheidet Euch". Beide Veranstaltungen finden im Radolfzeller Milchwerk statt. (gla)