Ärzte sind auf der Suche nach Nachfolgern

Die Landesärztekammer setzt auf ein Weiterbildungskonzept, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Das sagte deren Präsident Ulrich Clever am Rande eines Fachtreffens in Radolfzell. Laut Clever steigt der Bedarf an Ärzten auch im Landkreis Konstanz an.

Radolfzell/Kreis Konstanz – Es geht um Geld beim Thema Geburtshilfe in Radolfzell. Es geht um Politik und um die Frage, ob Radolfzeller künftig noch in Radolfzell geboren werden. Kurt Amann, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisvereins Konstanz, betrachtet das Thema allerdings aus eine anderen Perspektive – für ihn zählt die Sichtweise der Ärzte: "Mit ihnen steht und fällt letztendlich die Geburtshilfe in Radolfzell", sagt Kurt Amann am Rande einer Diskussionsveranstaltung, bei der auch der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Ulrich Clever, und Paula Hezler-Rusch, Vizepräsidentin der Bezirksärztekammer Südbaden anwesend sind. Um das Grundproblem der Geburtshilfe, die gestiegenen Beiträge für die Haftpflichtversicherung, weiß Ulrich Clever, selbst Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Bescheid. Dabei seien die Versicherungsbeiträge vor allem in diesem Fachbereich so enorm gestiegen. Das liege nicht daran, dass Haftpflichtversicherungen willkürliche Wucherer seien. Auch mehr oder schwerwiegendere Fehler von Seiten der Ärzte seien nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil. Allerdings seien die juristischen Auseinandersetzungen, die ein möglicher Behandlungsfehler nach sich ziehen könne, von immer längerer Dauer und somit teurer. Auch die Beträge, die am Ende eines Prozesses eventuell von den Versicherungen gezahlt werden müssten, seien mittlerweile um ein Vielfaches höher, als noch vor zehn oder 15 Jahren.



Für die Belegärzte der Geburtshilfe Radolfzell bedeuten die gestiegenen Versicherungsbeiträge eine Erhöhung, die sie nach eigener Aussage nicht mehr selbst finanzieren können. Doch selbst wenn es eine Lösung gäbe, bei der Stadt und Landkreis für die Kosten aufkämen – für Kurt Amann führt die Grundfrage wieder zu den Ärzten zurück und dazu, was die bereit sind zu leisten. Denn der Erfolg der Station steht mit rund 500 Geburten jährlich für Kurt Amann außer Frage. Matthias Groß, einer der drei betroffenen Ärzte in Radolfzell, hatte bereits früher angemerkt, dass es immer schwieriger werde, ärztliche Nachfolger für ein solches Modell zu finden.

Ein Thema, das laut Ulrich Clever allerdings nicht nur im Bereich der Gynäkologie diskutiert werden müsse. Zwar sei der Landkreis Konstanz im Vergleich mit anderen Regionen in Baden-Württemberg noch gut aufgestellt. Trotzdem mache sich auch hier ein Mangel an Fachärzten bemerkbar, ergänzt Paula Hezler-Rusch. Zusätzlich zum allgemeinen Mangel komme am westlichen Bodensee und im Hegau noch die Nähe zur Schweiz dazu, wohin viele Ärzte abwanderten. Zwar nehme die Zahl der Ärzte bundesweit zu, allerdings nicht im gleichen Maß, in dem sich der Bedarf erhöhe. Gründe für den gestiegenen Bedarf sieht Ulrich Clever zum einen in sich verändernden Strukturen im Berufswesen. Für die gleiche Tätigkeit, die früher ein Arzt ausgeführt habe, seien heute etwa drei nötig, sagt Ulrich Clever. So gebe es beispielsweise längere vorgeschriebene Ruhezeiten für Ärzte, junge Kollegen achteten wesentlich mehr auf die sogenannte Work-Life-Balance. Zudem steige durch den demographischen Wandel der Bedarf an Ärzten immer weiter.

Die Bevölkerung werde im Schnitt immer älter und habe dementsprechend auch einen höheren Bedarf an ärztlicher Versorgung. Auch die Versorgungsansprüche würden höher. Aus diesem Grund plädiert Ulrich Clever für mehr Studienplätze im Fach Medizin. Zwar stelle sich dann natürlich immer gleich die Frage nach der Finanzierung. Nach der Meinung Ulrich Clevers seien mehr Studienplätze allerdings dringend notwendig. "Mit den Flüchtlingen sind einige gut ausgebildete Ärzte, vor allem aus Syrien, nach Deutschland gekommen." Die, so Clever, ließen sich gut ins System integrieren: "Darauf sollten wir uns aber nicht verlassen. Das wird nicht die Regel bleiben", so der Präsident der Landesärztekammer. Deren Schwerpunkte lägen daher vor allem in der Facharztausbildung und Weiterbildung von Ärzten, gerade auch bei Fachärzten für Allgemeinmedizin. Denn das Problem der fehlenden Landärzte gebe es auch im Landkreis Konstanz. Gerade in diesem Bereich spiele die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eine große Rolle, sagt Kurt Amann, der selbst Facharzt für Innere Medizin in Radolfzell ist. Die Ärzte in kleineren Gemeinden sähen sich oft mit der Erwartung konfrontiert, rund um die Uhr oder auch am Wochenende für ihre Patienten erreichbar zu sein. Das könnten und wollten jüngere Kollegen nicht mehr erfüllen. Ein Schritt sei daher die Reform des Bereitschaftdienstes gewesen. Durch das Zusammenlegen mehrerer Bezirke habe sich die Anzahl der Notdienste für die einzelnen Ärzte verringert. Für die Patienten bedeutet dies zwar meist nun einen längeren Anfahrtsweg. Die geringere Anzahl von Bereitschaftsdiensten führe allerdings dazu, dass jüngere Ärzte eher bereit seien, sich auf dem Land niederzulassen.

Die Altersstruktur

Gerade im Hinblick auf einen Generationswechsel sei es wichtig, den Blick auf die Aus- und Weiterbildung von Ärzten zu richten, sagt Ulrich Clever. 66 der 200 Hausärzte im Landkreis Konstanz sind älter als 60 Jahre, das sind 33 Prozent. In den anderen großen Arztgruppen sehen die Zahlen ähnlich aus. 30 Prozent der Augenärzte, 24 Prozent der Frauenärzte und Internisten und 23 Prozent der Kinderärzte im Landkreis Konstanz sind über 60 Jahre alt. Bei den Psychotherapeuten sind es sogar 39 Prozent. Die Orthopäden und Chirurgen im Landkreis sind im Vergleich durchschnittlich die jüngste Arztgruppe. Dort sind 16 Prozent älter als 60 Jahre, die meisten sind zwischen 55 und 59 Jahre alt. (lmj)