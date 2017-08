Radolfzell Ärger am Wasserspielplatz: 49-Jährige geht grundlos auf Passantin los

Eine 49-Jährige bezichtigte eine andere Frau scheinbar grundlos des Diebstahls.

Eine 49 Jahre alte Frau ist am Wasserspielplatz in der Karl-Wolf-Straße scheinbar grundlos auf eine 24-jährige Frau losgegangen. Die 49-Jährige soll die 24-Jährige laut Bericht der Polizei leicht verletzt haben und ihr Mobiltelefon beschädigt haben. Die Angreiferin muss sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die 49-Jährige hatte zuvor gegen 14 Uhr am Mittwochnachmittag ihr Gepäck unbeaufsichtigt abgelegt und vermisste nach ihrer Rückkehr schriftliche Unterlagen. Ohne jeglichen Grund soll sie deshalb auf die mit ihrem Kind anwesende Passantin losgegangen sein, sie geschlagen und an den Haaren gezogen und ihre Handtasche durchsucht haben. Erst durch Zeugen konnten weitere Attacken der 49-Jährigen verhindert werden.