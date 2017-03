Radolfzell 81-Jähriger steck in Dornenhecke fest

Wie er in die Hecke kam, ist noch unklar. Er musste aber mit der Flex aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Ein 81-jähriger Mann hatte sich am Dienstagmorgen in einer Dornenhecke verfangen. Zeugen sollen den Mann gegen 8 Uhr in der Eisenbahnstraße vorgefunden. Laut Bericht der Polizei soll sich der Mann hinter einem Metallzaun eines Parkplatzes eingeklemmt haben, sodass die Rettungskräfte nicht zu ihm haben durchdringen können. Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Stadtwerke soll daraufhin kurzerhand den Metallzaun mit der Flex durchtrennt haben. Der 81-Jährige konnte dadurch aus seiner hilflosen Lage befreit werden und wurde vermutlich mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert. Wie der Senior in die missliche Lage geraten war, ist noch unklar.