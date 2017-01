Radolfzell 60 Aussteller bei Gesundheitsmesse MediForte im Milchwerk

Ein Arzt aus Freiburg stellt eine These auf: "Alzheimer ist eine Mangelkrankheit". Vorträge und Gespräche luden zum ausführlichen Informieren ein.

Radolfzell – Am Wochenende öffnete das Milchwerk zum ersten Mal seine Türen für die „Gesundheitsmesse MediForte – immer fit“. Doch entweder fühlen die Radolfzeller sich fit genug oder die Sonne lockte nach vielen Nebeltagen eher ins Freie: Der große Besucheransturm blieb am Samstag vorerst aus. So hatten die 60 Anbieter ausreichend Zeit, sich den Besuchern in längeren Gesprächen zu widmen. Einerseits ging es um die Vorbeugung von Krankheiten durch Bewegung und bewusste Ernährung. Andererseits konnte man sich über Angebote für Patienten informieren, die aufgrund eines Schlaganfalls, einer Demenzerkrankung oder ihres hohen Lebensalters Pflege benötigen. Vor allem Organisationen, die zeitintensive Betreuung auch rund um die Uhr anbieten, waren vertreten.

Neben der Möglichkeit, sich an den Messetischen über Therapien, Nahrungsergänzungsmittel oder Bewegungsprogramme zu informieren, wurden halbstündlich Vorträge im kleinen und großen Saal angeboten. Ein Themenschwerpunkt lag auf Ursachen weitverbreiteter Krankheiten wie Herzinfarkten und Schlaganfällen und was man vorbeugend dagegen tun kann. Um über das Thema Alzheimer zu sprechen, war der Arzt und Molekulargenetiker Michael Nehls aus Freiburg eingeladen. In seinem Buch „Alzheimer ist heilbar“ stellt er die These auf, Alzheimer-Demenz sei eine Mangelkrankheit, die durch die Diskrepanz unserer natürlichen Bedürfnisse und unserer heutigen Lebensweise verursacht wird. Mit seiner Therapie, die eine Änderung der Lebens- und Denkansätze erfordert, erziele er große Erfolge. Die Heilpraktikerin Karin Heller stellte die Diagnosemöglichkeiten durch eine Dunkelfeldmikroskopie vor.

Dabei wird dem Patienten ein Tropfen Blut entnommen und über maximal vier Tage untersucht. Dann stirbt es ab. Auf einer großen Projektionsfläche sieht man, wie die Blutkörperchen sich bewegen, Keime sind zu entdecken. Daran, wie lange das Blut lebendig bleibe, erkenne man den Gesundheitszustand eines Menschen, sagt Robert Bosch, Ehemann von Karin Heller, der selbst als Geopathologe arbeitet. Rutengänger wurden Geopathologen noch vor einigen Jahren genannt. Wenn Menschen nachts keinen Schlaf finden, versucht Bosch, Elektrosmog oder Erdstrahlen ausfindig zu machen und einen besseren Schafplatz zu empfehlen. Erholsamer Schlaf sei ausgesprochen wichtig, fährt er weiter fort, weil die Zellteilung zu 95 Prozent nachts stattfinde. Bei störenden Strahlungen könne die DNA geschädigt werden. Schließlich würden mutierte Zellen geteilt.

Ein anderer Aspekt der Messe war das Thema Ernährung: Von weniger appetitlichen Nahrungsergänzungsmitteln als Pulver, Kapsel oder in flüssiger Form, lockten kulinarische Genüsse wie das Kürbiskernpesto, das Franz Pschait aus der Steiermark in seiner Koch-Show zu heißen Kartoffeln empfahl – statt Butter. In einer Ecke neben Massagesesseln bot Helmut Karrer Espresso mit einer herrlichen Crema an.

Zur Krankheit

Die Alzheimer-Demenz ist die am stärksten verbreitete Form der Demenz. Über sechzig Prozent der Demenzkranken leiden darunter. Die Krankheit beginnt in einem kleinen Teil des Gehirns, dem Hippocampus. In dieser Region des Gehirns werden persönliche Erinnerungen gespeichert. Der Arzt Michael Nehls hält Alzheimer für eine kulturbedingte Mangelkrankheit, die sich vermeiden lässt. (rei)