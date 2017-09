Radolfzell/Gaienhofen 388 Fünftklässler an den weiterführenden Schulen

Gymnasien und Realschulen in Radolfzell und auf der Höri verzeichnen viele Anmeldungen von Fünftklässlern. Meist reicht die Lehrerversorgung für den Schulbetrieb aus. Sollte es Ausfälle geben, kann es mancherorts aber eng werden.

An den weiterführenden Schulen in Radolfzell und auf der Höri ist nach den Sommerferien die Lehrerversorgung knapp. Über die Zahl der Anmeldungen von Fünftklässlern kann aber nicht geklagt werden, wie ein Überblick zum Schulstart zeigt.

Am Friedrich-Hecker-Gymnasium in Radolfzell gibt es vier fünfte Klassen mit insgesamt 112 Schülern. Schulleiterin Ulrike Heller ist damit zufrieden: "Wir haben deutlich mehr Anmeldungen als in den vergangenen drei Jahren." Lehrermangel herrsche ihren Angaben zufolge nicht. Man sei zu 100 Prozent versorgt. "Allerdings haben wir keine Kapazitäten für Krankheitsvertretungen", schränkt sie ein. 66 Lehrkräfte unterrichten dieses Jahr an der Schule.

Auch an der Gerhard-Thielcke-Realschule starten vier fünfte Klassen ins Schuljahr. 110 neue Fünftklässler werden nächste Woche an der ökologisch orientierten Schule begrüßt. Lehrermangel gibt es auch hier nicht. "Allerdings gibt es bei unvorhergesehenem Lehrerausfall keine Lehrerreserve", so Schulleiterin Gabriele Wiedemann. Sie freut sich, dass nach den Ferien wieder Leben in die Schule kommt. Ein Neubau ist geplant, der 2020 eröffnet werden soll, um mehr Räumlichkeiten zu bieten. "Wir sind mit 26 Klassen und rund 670 Schülern am Rande unserer Kapazität, was sich auch auf den Nachmittagsunterricht auswirkt", sagt die Schulleiterin. Hier unterrichten derzeit 51 Lehrkräfte.

Deutlich weniger Anmeldungen für die fünfte Klasse gab es an der Teggingerschule. Dennoch sei man mit den 21 Anmeldungen zufrieden, sagt Schulleiter Norbert Schaible. "Das zeigt, dass die Werkrealschule mit ihren Möglichkeiten gefragt ist. Die Teggingerschule mit ihrer Innenstadtlage sowie den guten räumlichen Möglichkeiten bietet beste Voraussetzungen, sich zu einem innerstädtischen Bildungs- und Begegnungszentrum zu entwickeln", erläutert er. Die Lehrerausstattung ist seit zwei Jahren stabil. "Allerdings sind wir sehr auf Kante genäht", wie Schaible zugibt. Bei Lehrerausfällen gibt es, wie bei den anderen Schulen, kaum Spielraum.

An der Ratoldus-Gemeinschaftsschule starten 19 Schüler ins fünfte Schuljahr. Schulleiterin Angelika Haarbach ist damit nicht so ganz zufrieden: "Es ist schade, dass sich weniger Eltern und Schüler für diese tolle Schulart mit einer sehr fundierten schulischen Bildung und sehr guten Anschlussmöglichkeiten in alle Richtungen entschieden haben." Andererseits sieht die Schulleiterin positiv in die Zukunft. "Wir sind uns sicher, dass nach Abschluss der Baumaßnahmen der attraktive Neubau der Gemeinschaftsschule in Verbindung mit einem sukzessiv fundierten pädagogischen Konzept wieder mehr Anmeldungen bringen wird", sagt Angelika Haarbach. Mit der Lehrerversorgung ist sie zufrieden: "Sieben neue Lehrkräfte fangen an der Schule an. Besonders erwähnenswert ist hierbei, dass wir eine sehr gute Zuweisung an Lehrerstunden im Gymnasialbereich erhalten haben und so die verschiedenen Niveaus auch personell abbilden können. " 33 Lehrkräfte unterrichten dieses Jahr an der Schule. Schwierig ist es aber auch hier, Vertretungen bei Krankheitsfällen zu organisieren.

In Gaienhofen ergibt sich ein geteiltes Bild. An der evangelischen Schlossschule ist man mit den Anmeldungen zur fünften Klasse zufrieden. Die Klasse fünf beginnt mit vier Zügen, erstmals mit zwei Realschulklassen und zwei Klassen Gymnasium. Insgesamt sind 100 neue Fünftklässler aufgenommen worden. Schulleiter Dieter Toder kann weder über Lehrermangel noch über schlechte Raumausstattung klagen: "Die Lehrerausstattung bei uns ist sehr gut. Wir haben immer mehr Nachfragen und Initiativbewerbungen. Wir haben allein dieses Jahr zwölf neue, junge Kollegen eingestellt. Wir haben also keinen Lehrermangel, auf die ganze Schule bezogen. Die Raumausstattung wird gerade eben durch den Beginn des Baus eines Unterstufengebäudes verbessert." 68 Lehrer unterrichten dieses Jahr an der staatlich anerkannten Schule.

Anders sieht es bei der Hermann-Hesse-Schule in Gaienhofen aus. Hier startet nur eine fünfte Klasse mit 26 Schülern ins Schuljahr. Damit ist man laut Schulleiter Günter Aßfalg aber sehr zufrieden: "Die Anmeldezahlen zeigen, dass die Werkrealschule zunehmend eine Alternative zu den Gemeinschaftsschulen ist. Kinder, die noch Entwicklungszeit brauchen und eine stärkere individuelle Betreuung in einem überschaubaren Rahmen benötigen, sind an unserer kleinen Schule gut aufgehoben." Lehrermangel ist bei der Hermann-Hesse-Schule aber ein greifbares Problem. "Es fehlen uns rund 30 Lehrerwochenstunden. Wir mussten deshalb zwei dritte Klassen zu einer Klasse zusammenlegen", sagt Günter Aßfalg. Der Schulleiter sieht die Kürzungen im Kultusbereich der vergangenen Jahre als Ursache. 24 Lehrkräfte unterrichten dieses Jahr an der Schule. Auch beim Platzangebot gibt es offenbar Luft nach oben. "Die Raumausstattung ist leider nicht optimal. Die ehemals für fünf Schulklassen gebaute Schule platzt mit derzeit acht Klassen aus allen Nähten", gibt der Schulleiter zu bedenken.

Es wird gebaut

An den sechs weiterführenden Schulen in Radolfzell und Gaienhofen starten insgesamt 388 Fünftklässler ins neue Schuljahr. An den Schulen unterrichten derzeit etwas mehr als 250 Lehrer. An der Schlossschule in Gaienhofen und der Ratoldus-Gemeinschaftsschule in Radolfzell wird gebaut. Auch an der Gerhard-Thielcke-Realschule Radolfzell sind Erweiterungen geplant.