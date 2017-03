32-Jähriger ignoriert Platzverweis und landet in Ausnüchterungszelle

Gleich zweimal haben Beamte der Polizei den betrunkenen Mann ermahnt. Da er nicht hören wollte, haben sie ihn mitgenommen.

Ein 32-jähriger Mann hat Samstagnacht mehrmals in einer Gaststätte in der Bismarckstraße Streit gesucht. Dem Platzverweis der Polizei ignorierte der betrunkene Mann. Die Beamten mussten mehrmals wegen ihm anrücken. Laut Bericht der Polizei wurde der 32-Jährige gegen 3 Uhr früh laut schreiend in der Gaststätte angetroffen. Der Aufforderung der Beamten nach Hause zu gehen, soll er anfangs Folge geleitet haben. Doch nur wenig später sollen Zeugen gemeldet haben, dass es vor der Gaststätte erneut zu einer Streitigkeit gekommen sein soll. Dort trafen die Einsatzkräfte wieder auf den herumschreienden 32-Jährigen, der versucht haben soll, auch auf Passanten loszugehen. Er musste deshalb festgenommen und zur Wache verbracht werden, wo er die restliche Nacht seine Alkoholisierung in einer Gewahrsamszelle ausschlafen konnte. Eine entsprechende Gebührenrechnung wird ihm zugestellt.