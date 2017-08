vor 3 Stunden SK Radolfzell 22-Jähriger versucht sich vergeblich am Lebensmitteldiebstahl

Guter Versuch: Eine Flasche Wodka, Getränkedosen und weitere Lebensmittel verstaute ein 22-Jähriger am Freitag in einem Einkaufsmarkt in der Böhringer Straße in seinem Rucksack. Allerdings verschwendete er keinen Gedanken daran, die Waren auch zu bezahlen, wie die Polizei mitteilt.