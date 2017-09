Radolfzell/Singen 18-Jähriger flieht vor Polizei wegen kaputtem Abblendlicht

Er war weder betrunken, noch hatte er Drogen genommen. Dennoch lieferte sich der junge Mann eine Verfolgungsjagd mit den Beamten.

Ein 18 Jahre alter Autofahrer flüchtete mit bis zu 160 Stundenkilometern und teilweise ausgeschaltetem Fahrlicht in der Nacht zum heutigen Mittwoch vor einer Polizeistreife, die ihn auf der Zeppelinstraße in Radolfzell kontrollieren wollten. Der junge Mann war den Beamten laut Bericht der Polizei wegen eines defekten Abblendlichts aufgefallen und hatte offensichtlich bemerkt, dass die Streifenwagenbesatzung wendete. Der 18-Jährige soll daraufhin stark beschleunigt haben und flüchtete mit seinem Pkw auf der K6158 in Richtung Überlingen. In Höhe Rickelshausen schaltete der Autofahrer die Beleuchtung komplett aus, fuhr dennoch mit weit überhöhter Geschwindigkeit bis zum Ortseingang Überlingen weiter, wo er letztlich gestoppt werden konnte. Der Mann, der weder unter Drogen- noch Alkoholeinwirkung stand, konnte sein Verhalten zunächst nicht erklären, räumte dann aber ein, völlig übermüdet und auch schon eingenickt zu sein. Die Polizisten untersagten deshalb die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, unterrichteten die Führerscheinbehörde und zeigten den 18-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung an.