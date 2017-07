Radolfzell 102 Jahre und noch immer gut gelaunt

Die Radolfzellerin Gerda Hinckeldein hat Geburtstag gefeiert. Sie ist jetzt die älteste Radolfzellerin, die noch alleine zu Hause lebt

Radolfzell – "Gesundheit ist alles", sagt Gerda Hinckeldein. Die Radolfzellerin muss es ja wissen, schließlich hat sie eben erst ihren 102. Geburtstag gefeiert. Gerda Hinckeldein verrät auch ihr Rezept für eine gute Verfassung in hohem Alter: "Ruhe und die Freude über Kinder und Enkelkinder". Die Frau, die seit 1994 in Radolfzell lebt, ist ein Familienmensch. Für die Familie zog sie auch ans andere Ende des Landes. Geboren wurde sie 1915 in Hamburg Altona. Dort erlebte sie auch die schlimmen Ereignisse beider Weltkriege. "Es war eine schwierige Zeit", erzählt sie während einer nachträglichen Geburtstagsfeier, zu der auch Oberbürgermeister Martin Staab geladen ist. Nach dem zweiten Weltkrieg zählte sie zu den Trümmerfrauen. Bis zu ihrer Rente arbeitete Gerda Hinckeldein in einer Säuglingsstation.

1994 zog es sie nach Radolfzell, in die Nähe ihres Sohnes. In der evangelischen Gemeinde fand sie schnell Anschluss. Für ihr hohes Alter ist sie noch recht rüstig und wirkt ansteckend fröhlich. Auch heutzutage seien 102 Jahre schließlich noch immer ein imposantes Alter. So verweist OB Staab, der einen Strauß Blumen und Wein mitgebracht hatte, auf die Statistik: "Sie, Frau Hinckeldein, sind mit 102 Jahren die älteste Radolfzellerin, die noch alleine zu Hause wohnt. Das ist schon beachtlich."

Und Selbstständigkeit ist der Seniorin wichtig. "Alle 14 Tage geht sie zum Friseur. Sie will noch viel, obwohl sie natürlich nicht mehr alles kann. Ihre Leidenschaft sind Königshäuser. Da weiß sie alles darüber", erzählt Volker Hinckeldein. Er besucht seine Mutter zweimal täglich, um nach dem Rechten zu schauen. Seine Mutter habe noch einiges vor, verrät er: "Sie hofft das Alter von Johannes Heesters (108) zu erreichen und ich glaube das kann sie auch schaffen."