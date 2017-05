Orsingen-Nenzingen Zwei Tage voller Unternehmensgeist: Tausende Besucher strömen zur Gewerbeschau

Die Gewerbeschau in Orsingen zog tausende Besucher an und zeigte die gute Zusammenarbeit mit Vereinen und Verwaltung. Redner sprachen beim Empfang erste Themen an.

Wie wichtig der unternehmerische Geist für die Doppelgemeinde und die Region ist, zeigte sich beim Empfang der Gewerbeschau am Samstag. Nikolaus Langner, Vorsitzender des Gewerbevereins, führte gewohnt charmant aber auch politisch durch das Programm. Er warf die Frage in den Raum, wie in einer Leistungsgesellschaft soziale Gerechtigkeit gelingen kann. Das griff der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung auf und blickte nach Frankreich. Dort machte er unter anderem hohe Jugendarbeitslosigkeit aus, die soziale Gerechtigkeit verhindere. Zudem glaubte er, dass in den Metropolen weniger extrem gewählt würde, wie im ländlichen Raum. „Dafür, dass es bei uns anders ist als im Frankreich, dafür sorgen sie“, rief er den Unternehmern zu. So spiegle sich durch die gute Zusammenarbeit von Vereinen und Unternehmern an der Gewerbeschau, welch florierende, lebens- und liebenswerte Gemeinde Orsingen-Nenzingen sei.

Auch die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger ergriff das Wort. Sie war mit Mann und Fahrrad gekommen und befand: „Der ländliche Raum ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Landrat Frank Hämmerle flüsterte zwar Andreas Jung zu, er habe schon alles gesagt, fand dann aber als Sprecher der „kommunalen Front“ doch noch lobende Worte. Er sei dankbar, dass diese Gewerbeschau stattfinde. Und vor allem, dass sich die Unternehmer vor Ort Kunden, Politik und Bürgern präsentierten. Die Gemeinden dürften nicht zu Schlafdörfern werden. „Pendeln belastet die Infrastruktur!“ Er machte eine Verpflichtung bei den kommunalen Verwaltungen aus, unternehmerische Tatkraft zu stärken.

Beeindruckend waren die Worte von Dennis Schäuble. Der Orsinger sprach für die Handwerkskammer. Er machte das Handwerk als Wirtschaftsmacht von nebenan aus. In der Doppelgemeinde seien immerhin 73 Betriebe in der Handwerksrolle eingetragen und 22 Jugendliche in einer handwerklichen Ausbildung. Die Unternehmer ermunterte er: „Denken sie auch an das Produkt Arbeitgebermarke.“

Bürgermeister Bernhard Volk dankte in seiner Rede für die gute Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein. „Wir haben stetig wachsende Einwohnerzahlen und die Unternehmer stellen für diese stetig mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung“, sagte er. Gleichzeitig sprach er aber auch die Probleme mit dem damit einhergehenden Flächenverbrauch an. „Wir sollen den Flächenverbrauch minimieren, aber der Bedarf steigt“, erklärte er.

Verein und Veranstaltung

Über 40 Unternehmer aus beiden Teilen der Doppelgemeinde Orsingen-Nenzingen gehören dem Gewerbeverein an. Vorsitzender ist Nikolaus Langner und sein Stellvertreter Klaus Stemmer. Die Anfänge des Vereins waren als lose Interessengemeinschaft. In diesem Jahr richtete der Gewerbeverein seine sechste Gewerbeschau aus. Auch hier zeigte sich die enge Zusammenarbeit von Vereinen und Unternehmern zum Wohl der Dorfgemeinschaft. So gab es nicht nur musikalische Untermalung durch den Musikverein Orsingen. Mit Ponyreiten und Basteln nahm auch der Reitverein vom Stockfelderhof teil. Die Rad- und Motorsportvereine sorgten ebenso für Abwechslung. Und auch die Landwirte präsentierten sich. (sch)