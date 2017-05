Orsingen-Nenzingen Zwei Autos streifen sich: Hoher Schaden

Einer der beiden Fahrer ist auf der Kreisstraße 6115 offenbar zu weit links unterwegs gewesen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.45 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach war ein 61 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße 6115 zwischen der Landesstraße 194 (frühere B 31 zwischen Nenzingen und Eigeltingen) in Richtung Münchhöf unterwegs. Bei Dürrenast streifte sein Fahrzeug das entgegenkommende Auto eines 28-Jährigen. Laut der Meldung fuhr der 61-Jährige zu weit links auf der Straße. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 7000 Euro.