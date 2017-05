Orsingen-Nenzingen Zeugensuche: Unbekannte brechen in mehrere Gartenhäuschen ein

Mehrere Gegenstände wurden aus den Gartenhäuschen entwendet

Unbekannte Täter haben in einer Gartenanlage in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, durchsuchten sie die Gartenhäuschen in der Straße Zum Aurain und entwendeten mehrere Gegenstände. Darunter befinden sich unter anderem eine Motorsäge und eine Bohrmaschine. Die Höhe des entstandenen Schaden durch Beschädigungen an den Hütten und Diebstählen steht laut Polizei bisher noch nicht fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (07 77 1) 93 91 0.