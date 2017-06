Orsingen-Nenzingen Zeugensuche: Geldbörse und Schlüssel aus Auto gestohlen

Diebe entwenden Gegenstände aus unverschlossenem Auto

Unbekannte Täter haben aus einem unverschlossenen Auto ein Geldbeutel, 150 Euro Bargeld, persönliche Dokumente und einen Fahrzeugschlüssel gestohlen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz hinter einem Gebäude in der Braunenberger Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizei Stockach unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91 0.