vor 2 Stunden SK Orsingen-Nenzingen Zeugen gesucht: Unbekannter versucht Supermarkt-Tür aufzuhebeln

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag versucht, die Schiebetür eines Einkaufsmarkts in der Straße "Am alten Sportplatz" gewaltsam zu öffnen.