Orsingen-Nenzingen ZG berät Landwirte: Hitze macht der Kornreife zu schaffen

Die Getreideernte in diesem Jahr leidet unter der anhaltenden Trockenheit. Die Landwirte tauschten sich aber auch über die Perspektiven ihrer Branche aus und die Komplexität des Getreidehandels

Nenzingen/ Pfullendorf – Familie Schäuble aus Nenzingen sind Landwirte aus Leidenschaft. Sie wirtschaften mit einer breiten Mischung aus landwirtschaftlichen Produkten. Dazu gehören die Bullenmast, Getreideanbau und Rollrasen. Für die ZG Pfullendorf hat Andreas Schäuble verschiedene Getreidesorten angebaut und dokumentiert genau, welche Sorte er anbaut, wie dicht sie steht, mit welchem Dünger und mit welchen Pestiziden sie behandelt wird

So versammelten sich Landwirte aus der ganzen Region, um mit ihm und den Fachleuten der Zentralgenossenschaft zu diskutieren, wohin der Weg im Getreideanbau gehen könnte. Dazu ging es erst auf das Feld. Hier war neben den Sorten vor allem die Trockenheit ein Thema. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit blieb das Getreide zwar von Pilzerkrankungen weitgehend verschont, doch reift das Korn nicht so aus, wie es könnte. Wie die jetzigen Regenfälle die Getreideernte verändern, werden die Landwirte wie immer aufmerksam verfolgen, um den optimalen Erntezeitpunkt zu erwischen.

Wilfried Durner ist nicht nur Fachmann von der ZG in Donaueschingen. Er wohnt auch in Orsingen und war somit bestens mit den örtlichen Gegebenheiten bekannt und konnte einen Blick über den Tellerrand geben. Wilfried Wägner ist bei der ZG für das Thema pflanzliche Produktion zuständig. Er erläuterte den Landwirten die Vor- und Nachteile der angesäten Sorten. Dabei wurde auch klar, dass es nicht nur neue Sorten braucht, wenn die alten krank werden, sondern auch, um auf neue klimatische Gegebenheiten reagieren zu können.

"Sie sollen Geld verdienen mit der Landwirtschaft und Freude an der Arbeit haben", fasste Peter Westhauser von der ZG als Ziel des Vorernte-Gesprächs zusammen. Wenn das Getreide dann geerntet ist, ist es eigentlich schon verkauft. Die weltweiten Verkaufsströme erläuterte Franz Utz mit einer Präsentation. Er rief die Bauern natürlich auf, über die ZG zu vermarkten. Der Zusammenschluss ist durchaus sinnvoll, denn am Weltmarkt kann ein einzelner Landwirt kaum bestehen. Der Hauptteil der deutschen Ernte gehe in den Export, erläuterte Franz Utz. Darum hänge der Gewinn von Frachtkosten und Währungsschwankungen ab. Der Vertrieb vor der Ernte ermögliche es, zu guten Preisen zu verkaufen.

Ziel der Veranstaltung war es, den Landwirten Informationen über Produktion und Vermarktung zu geben. Franz Utz warf auch einen Blick auf die Veränderungen bei der Verarbeitern und dem Handel. Er stellte fest: "Die Industrie verdient mit Getreide kein Geld." Zudem zog er das Resümee, dass im Getreidehandel viele Firmen bereits insolvent seien, ihnen die Insolvenz drohe oder sie Verluste in zweistelliger Millionenhöhe einführen. Wann und ob die Entwicklung stoppe, wollte er nicht vorhersagen. Auch einen Blick auf den Milchmarkt, wie bei der Diskussionsrunde gewünscht, wagte er nicht. Dagegen räumte er ein: "Der Strukturwandel der Landwirtschaft schlägt sich inzwischen auch in der Genossenschaft nieder."

