Wegen Nebel: 26-Jähriger übersieht Kreisverkehr

Ein Autofahrer hat einen Kreisverkehr samt Verkehrsschild überfahren und prallt gegen Sitzbank.

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am frühen Mittwochmorgen gegen ein Verkehrsschild am Kreisverkehr der L223/Am Bildwasen bei Orsingen gefahren. Laut Bericht der Polizei soll der Mann gegen 8.15 Uhr den Kreisverkehr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nebel zu spät gesehen haben. Er soll das Schild überfahren haben, anschließend ist er mit seinem Wagen einen Abhang runtergefahren und gegen eine Sitzbank an einem Wirtschaftsweg geprallt sein. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstanden sein. Der sonstige Schaden beträgt rund 500 Euro.