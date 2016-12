Orsingen-Nenzingen Vorfahrt übersehen: ein leicht Verletzter und sehr hoher Schaden

Eines der beiden Autos wurde bei dem Unfall auf eine Gartenmauer geschleudert.

Der Unfall geschah laut der Pressemitteilung der Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Langensteiner Straße in die Eigeltinger Straße in Orsingen. Demnach war der Fahrer eines VW Golf auf der Langensteiner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als er in die Eigeltinger Straße fahren wollte, hat er demnach offenbar einen VW Sharan übersehen, der in Richtung der Straße Am Bildwasen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf die Gartenmauer eines angrenzenden Wohngebäudes geschleudert. Von den jeweils mit drei Personen besetzten Fahrzeugen wurde nur der Golffahrer leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei in ihrer Mitteilung mit etwa 28 000 Euro.