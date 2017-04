Orsingen-Nenzingen Vinissage bei Peter Riegel: Bilder aus der Antarktis und gute Weine

Bei der Vinissage im Betrieb des Bioweinhändlers Peter Riegels gibt es Eisberge auf Fotos zu sehen. Die Besucher der Veranstaltung können außerdem Weine aus Südamerika probieren

Weinhändler Peter Riegel präsentierte den Besuchern bei der Vinissage Fotografien, die aussahen wie Gemälde: Impressionistisch anmutende Wasserspiegelungen und Grafiken, die Eis und Feuer gezeichnet haben. Gefunden hat er diese Motive und viele weitere in der Antarktis. Dort gibt es natürlich keine Weinberge. So stammte die kulinarische Begleitung der Veranstaltung aus dem benachbarten Südamerika. 180 angemeldete Gäste wurden vom Küchenteam und den Mitarbeitern des größten deutschen Bioweinhändlers verwöhnt.

Als Fotograf schilderte Peter Riegel die Reise: "Erst war es Neugier, dann wurde es Liebe." Zum Fotografieren sei die Antarktis eine Herausforderung gewesen. Das lag daran, dass er meist vom Schiff oder Schlauchboot aus fotografieren musste und bei Seegang auch die ruhigste Hand wenig zur Bildschärfe beiträgt. Zudem erschwerten Schneegestöber und Graupelschauer die Arbeit. Man darf sich nur auf fünf Meter den Tieren nähern. Seine Geduld wurde mit Landschafts- und Tieraufnahmen belohnt. Die Tiere kannten offenbar die Fünf-Meter-Regel nicht und seien neugierig näher gekommen.

Zur Lebenskultur im Hause Riegel gehört neben Kunst und Essen auch soziales Engagement. So konnten die Besucher der Vinisage auch in diesem Jahr wieder den Verein "Good grapes for a better life" (Trauben für ein besseres Leben) unterstützen. Peter Riegel hob die Projekte in Chile und Argentinien hervor. In Chile gibt es dank des Vereins einen mobilen Zahnarzt und eine Fahrradreparaturwerkstätte. In Argentinien wird eine Landwirtschaftsschule unterstützt, in der die Kinder der Arbeiter ausgebildet werden. Aktuell werde dort ein Gewächshaus gebaut.

Wer die Vinissage verpasst hat, kann die Ausstellung noch zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigen. Es gibt noch wenige Exemplare des diesjährigen Kalenders, in dem zwölf Fotografien aus der Antarktis zu bestaunen sind. Reisen in die Antarktis werden über den Antarktis-Vertrag geregelt, der das empfindliche Ökosystem schützen soll.