Orsingen-Nenzingen Verjüngter Narrenrat nimmt Arbeit auf

Die erste Narrenversammlung, die Florin Kraft als Präsidentin leitete, war gleich aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Mehrere nahezu historische Ereignisse fanden an diesem Abend statt: Narrenpolizist Franz Gallenschütz übergab offiziell seine große Schelle an seinen Nachfolger Patrick Ebersbach. Ebenfalls wurden 350 Jahre ehrenamtliches Engagement im Narrenrat geehrt und der Narrenrat selbst präsentierte sich mit jugendlichem Schwung. Die Narrenversammlung hatte drei Schwerpunkte: der Ausblick auf die diesjährige Fasnacht, Ehrungen und das aktuelle Geschehen im Verein.

Florin Kraft dankte allen, die sich für Narrenblatt und Bunten Abend engagieren. Sie sei sich sicher, das sich mehr als ein Blick in beides lohne, wie sie während der Versammlung sagte. Die Dorffasnacht liefe in Orsingen nach gewohntem Muster ab: Am Rosenmontag werde das Konzept vom vergangenen Jahr aufgegriffen und ein Jahrmarkt soll passend zum diesjährigen Motto nicht nur die Kinder begeistern. Dazu stellte die Präsidentin noch einen Nachtumzug zum Jubiläum der Heidenschlößler im kommenden Jahr in Aussicht.

Zu den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (siehe Infokasten) kam auch noch die Verabschiedung der ausgeschiedenen Narrenräte. Für Patrick Link-Walter, Harald Walde, Wolfgang Gut und Dieter Stemmer fand Florin Kraft prägende Rückblicke. Genauer nahm sie Klaus Beck, Renate Schenk, Franz Gallenschütz, Hans Denkinger und „Papa“ Werner Kraft unter die Lupe. Gleichzeitig ernannte sie diese Mitglieder zu Ehrenmitgliedern: So freute sie sich, dass Klaus Beck als Zimmerer dem Verein erhalten bleibe. Renate Schenk sei die „Mutter Theresa vom Narrenverein“ und somit unverzichtbar, wenn man etwas suche, egal was. Franz Gallenschütz sei nicht nur für die Präsidentin der Narrenpolizist. Hans Denkinger sei 1993 sofort als Vizepräsident eingestiegen und nicht nur am Bunten Abend ein wichtiges Organisationstalent gewesen. Werner Kraft wurde nach zwei Vereinsjahren 1988 Präsident der Halbolfer.

Traditionell stellten die verschiedenen Gruppierungen ihre Neuaufnahmen und Beförderungen vor. So sang der jugendliche Narrenrat für die verabschiedeten Vorgänger. Die Weißnarren konnten zwei Anwärterinnen offiziell aufnehmen. Keine Anwärter hatten die Zimmerleute. „Wir sterben aus“, sagte Obermorschter Markus Zimmermann besorgt am Rande der Veranstaltung. Patrick Ebersbach übernimmt die Position des neuen Narrenpolizisten. Die Heidenschlößler ließen neun Mitglieder hoch leben und konnten zwei neue aufnehmen. Melanie Krulikowski ist sogar gleich als neue Vertreterin der Gruppierung aufgerückt.

