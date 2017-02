Orsingen-Nenzingen Verein für Nachbarschaftshilfe schon nach einem Jahr unverzichtbar

Bei der erstef Hauptversammlung des noch jungen Vereins Hand in Hand können die Mitglieder auf einen erfolgreichen Start zurückblicken. Klar ist: Nachbarschaftshilfe macht das Leben bunter.

Wer mit einem Jahr schon laufen, sprechen und anderen helfen kann, der hat Beachtliches geleistet! Das befand Peter Wolf als Bürgermeisterstellvertreter bei der ersten Hauptversammlung des Vereins Hand in Hand. Der Nachbarschaftshilfeverein hatte sich vor einem Jahr im Orsinger Rathaus gegründet. Von den damals 70 Anwesenden wurden 63 zu Gründungsmitgliedern. In den folgenden Monaten verdoppelte sich die Mitgliederzahl. Zwar waren nicht alle der aktuell 132 Mitglieder bei der Versammlung im Gasthaus Ritter anwesend, jedoch die Mehrheit.

Die Vorsitzende Vera Zeiher wusste auch als Einsatzleiterin vieles zu berichten. Am Schluss bat einer der Anwesenden, doch einmal die Namen der 16 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zu nennen. Dem kam Vera Zeiher gerne nach – und vergaß sich selbst. Doch wurde dies aus den Reihen der Anwesenden nachgeholt. "Ohne dich gäbe es den Verein ja gar nicht! Vielen Dank für die tolle Idee!" Diese Aussage aus Reihen der Mitglieder wurde mit lang anhaltendem Applaus bedacht.

Alle Berichte spiegelten die hohe Anerkennung des Vereins in der Bevölkerung sowie die sehr gute Zusammenarbeit der Helferinnen wieder. Schriftführerin Bettina Fuhrmann hatte nicht nur die zeitlichen Abläufe aufgelistet. Sie wusste ebenso, dass 17 Klienten in 655 Einsatzstunden betreut wurden. Dazu komme noch manche nicht abgerechnete Stunde, fügte Vera Zeiher an. Die lobte ausdrücklich das große Engagement der Helferinnen: "Da steckt viel Herzblut drin." Umso schwerer falle dann der Abschied. So gedachte man beim Totengedenken auch verstorbener Klienten. Zum Glück habe es aber auch Fälle gegeben, bei denen Genesung weitere Einsätze nicht mehr erforderte. In anderen Fällen wiederum wurde eine Vollzeitpflegekraft eingesetzt.

Der Kassenbericht von Marina Grüner war insofern mehr als erfreulich, weil die Einnahmen die Ausgaben bei weitem überschritten. Doch wusste sie: "Ohne Spenden geht es nicht." Zwar deckten sich die Ausgaben beim Mittagstisch in etwa mit den dort eingenommenen Spenden, doch sei dies nicht überall so. So habe es nicht nur am Anfang Investitionen in Räume, Büro und Sitzeinlagen für die Mitarbeiterfahrzeuge gegeben. Auch die Vorträge seien beispielsweise nur dank der Spenden möglich gewesen.

Vereinssitz ist das Rathaus in Orsingen. Dort können die Menschen zu den Sprechzeiten Kontakt zum Verein aufnehmen. Es gibt dort ebenso Raum für Mitarbeitertreffen oder Gespräche mit Klienten. Die gute Arbeit hat sich offensichtlich über die Grenzen der Doppelgemeinde hinaus herumgesprochen. "Es gibt Anfragen von Helfern und Klienten aus anderen Gemeinden", erklärte Vera Zeiher, doch sei man eine Einrichtung für Orsingen und Nenzingen. Sowohl unter den Nutznießern der Vereinsaktivitäten als auch unter den Helfern kämen Menschen der Doppelgemeinde zusammen, die sich sonst wohl nie getroffen hätten, freute sich die Vorsitzende. Erfreulich sei auch die immer fast hälftige Zusammensetzung aus Orsingen und Nenzingen, egal ob bei Teilnehmern, Klienten, Helfern oder Mitgliedern.

Der Verein

Der Nachbarschaftshilfeverein Hand in Hand kann seine Leistungen über die Krankenkassen abrechnen. Im Angebot sind Hilfen für ältere, kranke und behinderte Menschen sowie für pflegende Angehörige. Geholfen wird Familien ebenso wie Alleinstehenden. Dazu gehören Spaziergänge, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Behördengänge sowie die Begleitung zum Arzt, zur Kirche und anderem mehr oder ein Gespräch, Vorlesen und gemeinsames Spielen. Sprechzeiten im Rathaus Orsingen: mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr. Telefonisch ist der Verein in dieser Zeit unter (0 77 74) 219 zu erreichen. Einsatzleiterin Vera Zeiher ist unter (0 77 74) 922 99 50 erreichbar. (sch)