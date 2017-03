Orsingen-Nenzingen VdK Nenzingen-Orsingen fordert armutssichere Renten

Der Ortsverein des Sozialverbands wählt den Vorstand neu und wirft einen Blick auf die Sozialpolitik.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Wolf nutzte die Chance bei der Hauptversammlung zu fragen, warum der Ortsverein Nenzingen-Orsingen heißt und nicht wie die Doppelgemeinde Orsingen-Nenzingen. Die Antwort konnte der Vorsitzende Gerhard Steidle sofort geben: "Der VdK ist älter als die Gemeinde und wurde in Nenzingen gegründet." Nach den Berichten der Vorstandmitglieder, die auf ein aktives Jahr mit Ausflug, Adventsfeier sowie Geburtstags- und Krankenbesuchen zurückblickten, wurde der komplette Vorstand neu gewählt.

Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Gerhard Steidle, Schriftführerin Gabriele Aleksandrowicz, Kassiererin Inge Hafner, Beisitzer Wolfgang Wanka und der Kassenprüfer Wolfgang Häußler. Neuer zweiter Vorsitzender ist Alfons Manner und neue Beisitzerin Eva-Maria Gnirs. Neu sind auch Hinterbliebenenbetreuerin Marlies Fischer und Kassenprüfer Peter Renner. Fritz Mehltretter, Hermann Hallenschütz sowie Elfriede und Werner Oberle wurden aus den Vorstand verabschiedet.

Martin Schafheutle vom VdK-Kreisverband Stockach hatte nicht nur ein interessantes Referat dabei, sondern ehrte auch langjährige Mitglieder. Gerhard Steidle bekam für 40 Jahre Treue zum VdK das goldene Treueabzeichen, das silberne für zehn Jahre im Verein gab es für Ruth Kratzer, Karl Gnirß, Winfried Mond, Evita Sigg und Karola Thoma.

In seinem Referat sprach Martin Schafheutle alle großen Themen des VdK rund um den Sozialstaat an. Dazu gehört für ihn beispielsweise der Erhalt des Sozialstaats im Zeichen des demografischen Wandels. "Renten müssen armutssicher werden!", meinte er. In der Gesundheitsversorgung forderte er eine solidarische, paritätische Finanzierung. "Die integrierte Versorgung muss ausgebaut werden." Von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitierten nicht alle gleich. Der VdK habe dabei ebenso die Einzelschicksale im Blick und biete hier Unterstützung, wie er sich auch für entscheidende Weichenstellungen beim Gesetzgeber stark mache.