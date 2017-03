vor 1 Stunde SK Orsingen-Nenzingen Unfall auf der Landestraße: Auto schleudert gegen beide Leitplanken

Ein missglückter Überholversuch hat am Freitag, 24. März, gegen 6.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 223 geführt. Wie die Polizei berichtet, verletzte sich eine Autofahrerin leicht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

