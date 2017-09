Orsingen-Nenzingen Unbekannter wirft Stein von der Autobahnbrücke

Von der Autobahnbrücke über die A 98 bei Orsingen hat ein Unbekannter einen Stein auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen, verletzt wurde niemand.

Ein Unbekannter hat am Samstag von einer Brücke bei Orsingen einen Stein auf die Autobahn A 98 geworfen. Der Stein habe die Frontscheibe eines auf der Autobahn von Singen Richtung Stockach fahrenden Autos getroffen. Durch diese Aktion sei „glücklicherweise niemand“ verletzt worden, so die Polizei. Gegen den unbekannten Werfer sei ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet worden.



Der Vorfall habe sich am Samstag in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr ereignet. Die Polizei bittet Personen, die an der Autobahnbrücke der Kreisstraße zwischen Orsingen und Wahlwies verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter Telefon (0 77 33) 99 60 0 zu melden.