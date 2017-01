Orsingen-Nenzingen Unbekannte stehlen Kupfer im Wert von 9000 Euro

Vom Gelände eines Entsorgungsbetrieb sind in der Nacht zu Montag rund zwei Tonnen Kupfer gestohlen worden. Zuvor hatten die bislang unbekannten Täter in Nenzingen einen Lkw entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter sollen in der Nacht zu Montag zwischen Mitternacht und 5 Uhr Kupfer im Wert von rund 9000 Euro bei einem Entsorgungsbetrieb in Singen gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Täter zuvor in der Straße Im Grund in Nenzingen einen Lkw gestohlen. Mit diesem fuhren sie in die Otto-Hahn-Straße nach Singen und stahlen dort bei einem Entsorgungsbetrieb mit dem Lkw zwei Muldencontainer.

In einem der Container befanden sich rund zwei Tonnen Kupferschrott. Einen der Container fand die Polizei später in einem Waldstück am Ortsausgang von Orsingen in Richtung Nenzingen. Dort sollen die Täter das Metall umgeladen haben. Die Polizei Singen bittet um Hinweise unter (07731) 888-0.