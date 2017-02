Der Bunte Abend in Nenzingen war ein voller Erfolg. Auch ein begeisterter Landvogt saß am Sonntag im Publikum.

Eine wahrhaft farbenprächtige Mischung wartete auf die Besucher der Bunten Abende in Nenzingen. Elvira Stehle führte als Moderatorin durch vier Tänze, eine akrobatische Aufführung und vier Wortbeiträge, die sowohl die speziellen Nenzinger Gegebenheiten als auch ganz alltägliche zwischenmenschliche Probleme auf die Schippe nahmen. Auffallend bunt, detailreich und liebevoll gestaltet waren auch die Bühnenbilder und Kostüme der Akteure.

Nach traditionellem Einmarsch und Begrüßung durch den Präsidenten Alois Seliger ließ die HipHop-Gruppe die Puppen im Wortsinn tanzen. Denn als Puppen wirbelten die jungen Damen über die Bühne. Fünf Turner setzten am Barren als „D’Herpele Doppelholm-Akrobaten“ scheinbar die Physik außer Kraft. Lustig wippten die roten Zipfelmützen, wenn sie gemeinsam an den Doppelholmen akrobatische Meisterleistungen erbrachten. „Back to the 80ies“ hieß es wenig später bei anderen Tänzern und Turnern aus dem Turnverein. Dabei stachen nicht nur die künstlerischen Leistungen ins Auge, sondern auch die schrillen Kostüme aus den Achtzigern. Zur „Movie Night“ lud die Tanzgruppe um Alexandra Volk. Verschiedenste Filmgenres wurden tänzerisch umgesetzt. „Der Narrenrat reist durch den Orient“: Die Zuschauer kamen in den Genuss von Bauchtanz, und Ranjid alias Elvira Stehle brillierte als Rosenverkäufer.

Die Bolitässe Gerlinde Löffler schilderte den Alltag aus ihrer Sicht und band dabei gekonnt das Publikum mit ein. Verbandelt waren Petra Derer und Julia Kratzer am Ende des Sketches „Der Heiratsantrag“. Den „Wilden Westen 2.0“ stellten vier Nenzinger vor. Mit Häuptling „Tropfende Gurke“ vom Stamm der Veganer und Häuptling „Schweißender Elch“ vom Stamm der Begasten und ihren Squaws gab es nicht nur Einblicke in die indianische Seele, sondern auch in manches Geschehen in Nenzingens Maisfeldern und weiblichen Seelen.

Als einer der Höhepunkte entpuppte sich das Dorfgespräch, das von einem Sextett aus dem Musikverein unterstützt wurde. Und das vielleicht anders als geplant. Denn das Publikum forderte vier Zugaben, und die Musiker schlossen sich diesen spontan an.

Als wahrer Nenzinger entpuppte sich am Sonntag der Landvogt Christian Herz, denn er hatte von jeder Gliederung des Nenzinger Narrenvereins mindestens ein Kleidungsstück an, als er die Bühne eroberte. Dort übergab er der Ordensmeisterin Myriam Weiß den silbernen Verdienstorden der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Den habe sie wirklich verdient, betonte der Landvogt. Doch sie selbst habe nie einen Orden für sich beantragt. Zum Verdienstorden gab es auch noch einen Blumenstrauß vom Narrenrat, denn mit diesem übt sie nun schon seit zehn Jahren den Tanz für den Bunten Abend ein.

Die Akteure

Begrüßung und Verabschiedung: Alois Seliger; Moderation: Elvira Stehle; Puppentanz mit 17 HipHop-Mädchen unter der Leitung von Fabienne Reichelt und Nadja Müller; Doppelholm-Akrobaten: Frank und Felix Joos, Leo Hartmann, Simon Schönherr und Walter Wegmann; Die Bolitässe war Gerlinde Löffler; 15 Tänzer und Tänzerinnen zog es in die Achtziger; Julia Kratzer machte Petra Derer einen Heiratsantrag; Im „Wilden Westen 2.0“ waren Martin Schwarz, Petra Derer, Markus Matzner und Christine Leithe; 19 Tänzerinnen der Aerobicgruppe von Alexandra Volk boten cineastischen Showtanz; das Dorfgespräch führten Tobias Mayer, Martin Schwarz, Bernd Schacher, Jörg Naumann und sechs Musiker; elf Narrenräte tanzten unter der Leitung von Myriam Weiß.