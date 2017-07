Orsingen-Nenzingen TV Nenzingen: Junge Meister der Balance

Nenzinger Turnverein präsentiert ein buntes Programm auf dem Sportplatz. Das Publikum zeigt sich beeindruckt

Orsingen-Nenzingen – Dem Wetter trotzte der Nenzinger Turnverein mit seinem Turnerischen Nachmittag. Zehn bunte Programmpunkte warteten auf dem Sportplatz vor der Turnhalle auf das Publikum. Der Vorsitzende Reiner Brecht begrüßte die Zuschauer und versprach, dass man von dem Besuch des diesjährigen Turnfests in Berlin manche Anregung mitgebracht habe.

450 Mitglieder zähle der Verein im Alter von zwei bis weit über 80 Jahren, fügte Reiner Brecht noch an. Vom breiten Angebot konnte man sich während der Aufführungen überzeugen. Brecht lud ein, sich als Übungsleiter einzubringen: "Ihr habt die Ideen und wir schauen, was wir zusammen gestalten können!" Dabei gibt es aber nicht nur neue Angebote, auch Tradition und Verlässlichkeit wird in Nenzingen groß geschrieben. Christine Leithe ist eine Säule des Vereins. Sie gab ihr Amt als Übungsleiterin nach zwei Jahrzehnten ab. Doch steht Deborah Auer, die früher das Kinderturnen bei Christine Leithe besuchte, schon in den Startlöchern. Deborah Auer ist damit eine der Übungsleiterinnen aus den eigenen Reihen.

Egal ob Jungs oder Mädchen, ob mit Geräten oder tanzend, die Turnerinnen und Turner des TV Nenzingen begeisterten ihr Publikum und zogen es mit ihrem Elan in den Bann. Auffällig war der aktuell hohe Anteil an Jungen in den Kinderturngruppen. So manche Übung ließ die Zuschauer an physikalischen und körperlichen Grenzen zweifeln. Schön war es, die Freude bei den Kindern und Übungsleiterinnen zu beobachten sowie den Stolz der Eltern.

Dass man mit der Freude an der Bewegung auch Erfolg haben kann, hatten die Nachwuchssportler beim Kindergauturnfest im Mai in Engen bewiesen. Von 30 teilnehmenden Kindern aus Nenzingen erreichten vier einen Podestplatz. Das waren zwei zweite Plätze für Sarah Zinser (2008) und die Friday Runners (2004 und jünger) sowie zwei dritte Plätze für Adrian Knobelspieß (2009) und Daniel Moser (2006).

