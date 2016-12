OrsingenNenzingen Riesen-Theater um einen Gast aus Fernost

Mitglieder des Orsinger Kirchenchors stehen beim Stück "Sayonara Orsingen" zwei Mal auf der Theaterbühne. Aufgeführt wird das Stück am 30. Dezember und am 7. Januar.

Im vergangenen Jahr fiel das Orsinger Weihnachtstheater aus. Doch dieses Jahr laufen die Proben schon seit geraumer Zeit. Die Theatervorführungen werden jedes Jahr von Akteuren der örtlichen Vereine dargeboten. Hierbei wechseln sich Rad- und Motorsportverein, Musikverein, Kirchenchor und Sportverein ab. "Turnusgemäß ist dieses Jahr der Kirchenchor an der Reihe", verrät Margit Zeiher, Schriftführerin des Kirchenchors und Laienschauspielerin.

Die Aufführungen der Komödie "Sayonara Orsingen" finden am Freitag, 30. Dezember, und am Samstag, 7. Januar, in der Kirnberghalle in Orsingen statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. "Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Besucher erwartet eine reichhaltige Tombola", erklärt Heike Rossatti, Vorsitzende des Kirchenchors und Laienschauspielerin. Sie ist in vielen Stücken in Orsingen zu sehen. Bei "Sayonara Orsingen" spielt sie die Oma. Und wie könnte es anders sein: sie ist alles andere als altbacken.

Die gemächliche Theaterwelt von Orsingen wird durcheinandergewirbelt, als sich Besuch aus Japan ankündigt. Für Gemeinderat Sepp Steinbeißer ist der ein Chinese. Und so wird nicht nur von Harry Metzger, der den Sepp Steinbeißer spielt, munter alles Asiatische in einen Topf geschmissen und sämtliche Klischees bedient. Die Rolle dürfte Harry Metzger leicht gefallen sein, ist er doch auch im realen Leben Gemeinderat. Der grantelnde Bauer könnte sich zu seiner Paraderolle entwickeln. So verwirrte seine Frau, die von Beate Anselment gespielt wird, seine Textsicherheit in den Proben.

Doch nicht nur der Text will gelernt werden. Regisseurin Andrea Fuchs hat den Blick für das Detail und optimiert auch die Abläufe auf der Bühne. So ist sie sich nicht zu schade, selbst auf die Bühne zu steigen und zu zeigen, wie ein Brötchen die optimale Flugbahn erhält. Und nicht, wie zuvor geschehen, in Souffleurkasten landet. Auch das Bühnenbild wächst unter ihrer Regie zu einem stimmigen Ganzen. Übrigens hat ihr Vater und Ehrenvorsitzender des Kirchenchors, Anton Fritschi, mit seinen Helfern wieder fleißig am Bühnenaufbau und der Einrichtung im Bühnenbild gearbeitet. Unter der Leitung des 81-Jährigen entstanden so zum Beispiel weitere Bühnenabgänge und eine Theke.

Ganz neu beim Theater ist in diesem Jahr Alica Stemmer. Sie ist die Tochter einer Sängerin. "Leider haben wir wenige junge Sänger und Sängerinnen. Und die wollten nicht auf die Bühne", bedauerte Margit Zeiher. Umso erfreuter war sie, als Alicia und Norman Stemmer gleich zusagten, das junge verliebte Paar zu spielen. Alicia Stemmer genießt die Probenarbeit und freut sich schon auf die Premiere. Norman Stemmer stand schon bei anderen Theaterstücken auf der Bühne.

Die Besucher erwartet ebenso ein Ausflug in die asiatische Lebenskultur wie ein Rückbesinnen auf deutsche Traditionen. Wer kennt heute schon noch dreiteilige Matratzen und das Wohndesign vergangener Jahrzehnte. Und dabei kommt manches anders als gedacht. So gibt es für die Premierenbesucher viel zu entdecken, auch im humorvollen Text und dem nicht immer harmonischen Zusammenspiel der Laienschauspieler.

Akteure und Zeiten