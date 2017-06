Eigeltingen RMSV Orsingen lädt wieder zur Hegau-Bodensee-Panorama-Tour ein

Die Veranstalter des RMSV Orsingen erwarten zur Panorama-Tour rund 700 Radsportbegeisterte. Diesmal geht es in den Raum Alb-Donau-Heuberg.

Die Vorbereitungen für die 14. Hegau-Bodensee-Panorama-Tour (HBPT) des Orsinger Rad- und Motorsportvereins (RMSV) laufen auf Hochtouren. Start und Ziel ist am Sonntag, 11. Juni, bei der Orsinger Kirnberghalle. Am heutigen Samstag werden die Strecken ausgeschildert. Die rund 70 Helfer für den Sonntag sind schon eingeteilt. Bei der Tour wird es zum dritten Mal einen zentralen Verpflegungsposten geben.

Bei Michael Joos, Fachwart Breitensport des RMSV, laufen alle Fäden der Organisation zusammen. Er freut sich: "Die Anmeldungen sind über Pfingsten nach der guten Wetterprognose für unser Wochenende sehr gut hereingekommen. Es sind über 200 Voranmeldungen eingegangen. Wir rechnen dazu noch mit 400 bis 500 Teilnehmern für Volksradfahren und HBPT, die sich am Sonntag noch anmelden werden."

Die diesjährige Streckenführung ist erneut anders im Vergleich zu den beiden Vorjahren. 2015 führte die Tour durch den Raum Bodensee-Linzgau, 2016 durch den Raum Hegau-Schweiz. Nun also geht es durch den Raum Alb-Donau-Heuberg abgedeckt. Damit seien die schönsten landschaftlichen Gebiete der Region rund um Orsingen erschlossen, wie es vom RMSV heißt. "Geplant ist, dass wir danach im Wechsel diese Streckennetze mit den entsprechenden Verpflegungsstellen beibehalten wollen", erklärt Michael Joos. Die Streckenführungen seien so gewählt, dass Distanzen und Höhenmeter mit denen der vergangenen Jahre übereinstimmen. Der höchste Punkt der diesjährigen Strecken liegt bei knapp 1000 Meter über Normalnull und zwar im Bereich Böttingen/Mahlstetten. So hoch fuhren die Radsportler bei der HBPT noch nie.

In den vorhergesagten Temperaturen sieht Michael Joos kein Problem. "Wir haben nach dem letzten Jahr mit dem ganz schlechten Wetter natürlich Mal wieder auf eine solche Wetterprognose gehofft. Zu warm ist es den Radlern meistens nicht, man muss halt genug trinken." Da habe man dieses Jahr gut vorgesorgt. "Unsere Verpflegungsstelle wird in der Hirsch-Brauerei in Wurmlingen sein, die Getränke sollten nicht ausgehen."

Auch für die Volksradfahrer sei mit einen Verpflegungsposten bei der Streuobstmosterei in Stahringen bestens für Flüssigkeitsnachschub gesorgt. Bei der Zieleinfahrt sind dann auch wieder Sitzplätze unter den schönen Bäumen vor der Kirnberghalle aufgebaut. Zudem sind Sonnenschirme geordert.

Mitfahren kann jedermann. Ein Helm wird für alle empfohlen, auf den großen Strecken ist er Pflicht.

Die Strecken

Bei der Hegau-Bodensee-Panorama-Tour gibt es zum einen einen Marathon über 213 Kilometer. Alternativ gibt es vier verschiedene Strecken der Reihe "RTF (Radtourenfahrt) classics". Die RTF-Fahrten sind eine Breitensport-Tourenreihe des Bundes Deutscher Radfahrer ohne Renncharakter. Außerdem gibt es das Volksradfahren.