OrsingenNenzingen RMSV Orsingen: Wetter erschwert Radtour

Verein zieht trotz Regenwetter ein positives Fazit für die Hegau-Bodensee-Panorama-Tour.

Orsingen – Kurz und knapp fasste die Pressesprecherin des Rad- und Motorsportvereins Orsingen (RMSV), Julia Kerber die Hegau-Bodensee-Panorama-Tour (HBPT) zusammen: "Unser Wettergott hat keine Radlerhosen." Denn leider bewahrheiteten sich die Wetterprognosen und nicht alle Teilnehmer an HBPT und Volksradfahren standen gerade unter einem Dach, als der Nieselregen in heftige Schauer überging.

Trotzdem nahmen 209 Radsportler die verschiedenen Strecken der HBPT in Angriff und auch das Volksradfahren hatte 72 Teilnehmer. Jüngste Teilnehmerin war Aimie Gorny aus Singen (Jahrgang 2009) und jüngster Teilnehmer war Lukas Pletzer aus Nenzingen (Jahrgang 2011), der bereits im vergangenen Jahr dabei war. Zu den größten Gruppen gehörten die Radsportfreunde Überlingen, die Orsinger Tanzgruppe und der RMSV Nenzingen. Sie alle genossen die gut vorbereiteten Touren.

Bewährt hat sich das Konzept der zentralen Verpflegungsstelle, die in diesem Jahr in Randegg war. Die 13 wurde für den RMSV zur Glückszahl, denn bei der 13. HBPT, also in diesem Jahr, hatten sich im Vorfeld 131 Starter über das Online-Portal angemeldet – so viele wie noch nie zuvor. "Darüber sind wir sehr froh, denn Dank dieser vorangemeldeten Radfahrer konnten wir wenigstens unsere Kosten für die Vorbereitungen einigermaßen decken", sagte Michael Joos, bei dem als Fachwart Breitensport alle Fäden zusammenliefen, erfreut.

Doch nicht nur den Voranmeldern galt der Dank des Veranstalters. Ebenso dankbar war der Verein den treuen Sponsoren, die den Verein insbesondere bei der reichhaltigen Strecken-Verpflegung unterstützten. Somit halte sich der finanzielle Einsatz des Vereins auch bei geringeren Teilnehmerzahlen in Grenzen, wie Julia Kerbe weiter berichtet. Während die einen den dennoch gelungenen Radsporttag in der Halle feierten, sammelten die Mitglieder des RMSV noch die Schilder ein, die zuvor halfen die richtige Strecke zu finden. Auch an der Verpflegungsstelle und in der Kirnberghalle musste noch aufgeräumt werden.

Zum Verein

Vorsitzende ist Pia Oexle. Der RMSV Orsingen hat eine erfolgreiche Kunstradabteilung, eine aktive Breitensportabteilung und die Nostalgiegruppe, die sich der Pflege von Oldtimern verschieben hat. Diese feiert mit dem Narrenverein am 25. September das beliebte Herbstfest.

